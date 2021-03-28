ارتفاع خسائر "مجموعة الحكير" إلى 200 مليون ريال خلال 2020

أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 200 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 142 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 39 %.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 496.9 مليون ريال، انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 20 مليون ريال، وتسجيل مخصص الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ 28.3 مليون ريال .