ارتفاع أرباح "الحمادي" إلى 130 مليون ريال خلال 2020

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 130 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 92 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 40 %.

وتعود الزيادة في صافي الربح للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى إرتفاع إيرادات قطاع الخدمات الطبية وزيادة نسب الإشغال نتيجة تأثيرات جائحة كورونا وزيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزراة الصحة، تحسن أداء مستشفى الحمادي- فرع النزهه وزيادة كفاءة تشغيل الأصول، إنخفاض تكاليف تشغيل قطاع المنتجات الصيدلانية نتيجة إنخفاض حجم عمليات القطاع، إنخفاض تكاليف التمويل نتيجة إنخفاض أرصدة القروض وإنخفاض تكلفة الإقراض، وإنخفاض تكاليف العمالة نتيجة الإستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا.