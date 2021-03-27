سلعة لا يحكمها قانون 



قبل عقد من الزمان كان جمع المعلومات عن المجتمع مسألة في غاية التعقيد، وتحتاج إلى حشد من البشر لجمع هذا النوع من البيانات وترتيبها في الأوراق أو من خلال بطاقات التعريف ثم إعادة كتابتها في برامج قواعد البيانات وتلخيصها، وهو ما يرفع تكلفة جمع هذه البيانات بشكل يجعل الفائدة الاقتصادية المرجوة منها أقل من تكلفتها. كما أن الكثير من هذه البيانات قد لا يكون كافيا أو مناسبا فهي لا تحمل تعريفات شخصية مثل رقم الجوال أو الهوية أو الهاتف الشخصي ولا تحدد البريد الإلكتروني الشخصي أو أنواع التواصل الأخرى المعروفة حاليا في زمن التقدم التقني، وهو ما حمى خصوصية المجتمع، ولكن هذه الممارسات ساعدت على التساهل في منح هذه البيانات دون موافقة صريحة من الجهات الأمنية أو المسؤولة.

ومع التحولات الهائلة في البيانات الرقمية، وفي عالم يعيش فيه معظم الناس مع الهاتف المحمول ويتم توصيل عديد من الأشياء عبر الشبكة العالمية فقد انخفضت تكلفة جمع هذه البيانات الشخصية بشكل لافت وأصبحت سهلة وفي متناول اليد في ظل حاجة الناس إلى رتم حياة سهلة وسريعة في الوقت نفسه، فالوصول إلى البيانات الحساسة مثل السجلات الطبية أو معلومات الهوية الشخصية يمكن أن يكلف مبلغا لا يذكر وفي الوقت نفسه أصبحت هذه البيانات أكثر دقة، ما أتاح ثروة هائلة من المعلومات المتاحة للمحللين في مختلف المجالات. ولا أحد يعلم تماما، كيف تستخدم البيانات التي يتم جمعها من الأجهزة المستخدمة يوميا وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت في كثير من دول العالم.

فمن السهل اليوم الحصول على بيانات الناس عند التسوق في المحال التجارية، أو في المستشفيات الخاصة، أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في مواقع العمل الرسمية، وهي تمثل ثروة معلوماتية لطالما حاولت الشركات والمعلنون الفوز بها والوصول إلى شرائح مقصودة من المجتمع، إما بهدف الاحتيال وإما بهدف الترويج الإعلاني بحسب التوجهات الاقتصادية التي أصبحت مكشوفة نوعا ما للمحللين وأجهزة الذكاء الاصطناعي. إن هذه الثروة المعلوماتية عن المعلومات الشخصية، الاتجاهات السلوكية، واتجاهات التسوق التي تم تحليلها بدقة تباع بشكل صريح ودون أي ترخيص أو استئذان شخصي، بينما هي ملك شخصي لأصحابها، وقد تم استلابها منهم من خلال طلبها عند البيع كشرط لنفاذ الضمان على الأجهزة، أو لتأكيد المواعيد. بل وصل ببعض محال البقالات اشتراطها قبل الدفع أو إعادة المنتجات للرفوف، ويقوم المستهلك بدفع هذه المعلومات كجزء من قيمة الصفقة التجارية ما يجعل المستهلك يقع فريسة سهلة لاستغلال المؤسسات التجارية لحاجته إلى الضمان أو السلع والخدمات، وعلى أساس حسن النية.

وفي تقارير صحافية تبين إيرادات البيانات والتحليلات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بلغت نحو 1.8 مليار دولار في عام 2016، وسيكون معدل النمو السنوي المتوقع 11 في المائة. كما تبين أن 37 في المائة ممن يعتمدون في حياتهم على العالم الرقمي يمكن أن يصبحوا ضحايا للجرائم الرقمية، ولكنهم عادة لا يتوقعون تسرب المعلومات الشخصية، حتى لو حدث ذلك، فهم لا يتوقعون مدى الضرر الذي قد يصيبهم من جراء ذلك. وأظهرت التقارير الصحافية أن الوصول إلى البيانات الشخصية يمكن أن يبدأ من 50 سنتا للهوية، ومن ذلك بيانات بطاقات الائتمان، وبيانات الخدمات المصرفية وخدمات السداد الرقمي ولها أسعارها.

كما ظهرت أنواع جديدة من البيانات تتضمن السجلات الطبية الشخصية، والصور الشخصية مع وثائق الهوية الشخصية، التي قد تتجاوز تكلفتها 40 دولارا. وهذه المعلومات توضح بجلاء أن البيانات الشخصية قد أصبحت سلعة رائجة يتم تداولها وتناقلها وبيعها، ولهذا يلح كثيرون من العاملين في المنشآت التجارية (سواء بعلم إدارة المنشأة أو دون علمها) في الحصول على بيانات المستهلكين ما يتيح لهم بيعها فيما بعد، ورغم وجود نظام للجرائم المعلوماتية فإن هذا النظام لم ينص صراحة على مثل هذا الاتجار بالبيانات الشخصية، ولا يوجد نظام يغطي مثل هذه الجوانب ما أتاح فرصة لتنامي هذه السلوكيات غير الأخلاقية التي أضرت بكثير من الناس وبعضهم أصبح صيدا سهلا لمحترفي الابتزاز والاحتيال الرقمي، الأمر الذي جعل هذه البيانات المهمة والحساسة تباع وتشترى بتواطؤ مستفيدين في انتهاك صريح لما يكفله النظام لحفظ البيانات الشخصية.

إن وجود نظام حماية المعلومات الشخصية سيساعد كثيرا في التقليل من الانتهاكات غير المصرح بها التي قد تحدث لبيانات الأفراد أو الهيئات، حيث ستردع العقوبات من تسول له نفسه التفكير في استغلالها، وسترفع من بناء الثقة في الفضاء الإلكتروني الذي نستمتع حقا بالاستفادة من مميزاته غير المحدودة في حياتنا اليومية. لقد أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قواعد لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وهذه القواعد والرقابة الصارمة من قبل الهيئة قد وفرت غطاء نظاميا لحماية بيانات المستخدمين في شركات الاتصالات، لكننا اليوم بحاجة إلى مثل هذه القواعد الصارمة والرقابة على المؤسسات التي تجمع مثل هذه البيانات بحجج كالضمان والصيانة وتأكيد المواعيد، والسجلات الطبية، ولا بد من تضافر الجهود مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الأمر من وزارتي التجارة والاتصالات والتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة الأفراد المتسببين أو المتواطئين في انتهاك البيانات الشخصية، وتجريم فعلهم ومعاقبتهم إضافة إلى المنشآت التي يعملون فيها، ووضع تشريع وقانون بشكل واضح.

كما يجب تحديث القوانين الحالية لمعالجة واقع اليوم فمع تطور استعمال الإنترنت واستفحالها في مختلف المجتمعات فإنه ينبغي حماية المجتمع في وقت أصبحت هذه القضايا مثار نقاش عالمي، وهو الذي جعل دولا عالمية مختلفة تدعو إلى تبني الأمم المتحدة وثيقة عالمية بشأن هذه البيانات واستخداماتها وحمايتها.