أنت هنا

أخبار

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 30 مليون إصابة

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 30 مليون إصابة

الاقتصادية من الرياض

ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% عن نفس الفترة من يوم أمس الجمعة ، لتصل إلى 30.2 مليون إصابة حتى الساعة 07:22 صباحا بتوقيت نيويورك. وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 مليون إصابة، بزيادة 0.2% على الفترة نفسها من يوم أمس.

كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 1.6% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بتسجيل 210 وفيات.

إنشرها

سمات

فيروس كورونا

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار