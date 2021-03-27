تكتل «ميركوسور» والاتحاد الأوروبي .. اتفاق تجاري على أسس هشة وفي طي النسيان

بعد 30 عاما من قيام أربع دول في أمريكا الجنوبية، بتأسيس تكتل "ميركوسور" التاريخي، فإن اتفاقا تجاريا تشتد الحاجة إليه مع الاتحاد الأوروبي، يقف على أسس هشة.وبحسب "الألمانية"، وقعت البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي في 26 آذار (مارس) 1991 معاهدة أسونسيون، وهو اتفاق ينص على حرية حركة السلع والخدمات بين الدول وإلغاء الرسوم الجمركية.كما حددت الاتفاقية تعريفات خارجية مشتركة وسياسة تجارية مشتركة للتكتل، الذي يضم 200 مليون شخص.وبعد ثماني أعوام، دخل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات مع التكتل - لكن الأمر استغرق 20 عاما حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق في عام 2019.منذ ذلك الحين، دخلت الاتفاقية في طي النسيان، حيث رفضت عديد من حكومات الاتحاد الأوروبي التصديق عليها بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة والحقوق الاجتماعية.وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض التجاري الأوروبي، إن الاتفاقية تظل "مهمة من الناحية الاستراتيجية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.وذكر في تصريح مكتوب لـ"الألمانية"، "إنها تقدم لنا فرصة كبيرة لنكون لاعبا في هذه المنطقة من خلال تطوير علاقات اقتصادية ذات منفعة متبادلة، ومن خلال تعزيز قيمنا ومصالحنا، مثل إجراءات المناخ والاستدامة".وانتقدت إميلي أورايلي أمينة ديوان المظالم الأوروبية الأسبوع الماضي، ما تصفه بافتقار المفوضية الأوروبية للعناية الواجبة بشأن المخاوف البيئية قبل تفعيل الاتفاق مع تكتل "ميركوسور".وأوضح دومبروفسكيس، أن المفوضية أعطت الأولوية للبيئة، لكنه ذكر أن معدلات إزالة الغابات في غابات الأمازون المطيرة تثير القلق.وتعرضت الاتفاقية لانتقادات، بسبب إغفالها قضية حماية المناخ، حيث أظهرت نسخة مسربة منها أواخر العام الماضي، أن المعاهدة لم تتضمن بنودا تتعلق بفرض عقوبات بشأن هذه القضية.من جهته، قال رئيس أوروجواي لويس لاكايي بو، إن بلاده ستطلب رسميا من الاتحاد الجمركي لأمريكا الجنوبية "ميركوسور" النظر في منح الدول الأعضاء مزيدا من الحرية للتفاوض بشأن الصفقات التجارية الخاصة بهم، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.وتحتاج أوروجواي إلى "ميركوسور" لاتخاذ قرار سياسي وفني فيما يتعلق باقتراحها لتخفيف القواعد التجارية للتكتل.وأضاف الرئيس في اجتماع افتراضي لرؤساء دول "ميركوسور"، "ليس هناك وقت للمناقشات الكبرى واللجان. علينا أن نتحرك". وحث لاكايي بو في وقت سابق الدول الأعضاء على النظر في اقتراحه لتحديث قواعد "ميركوسور".وتحتاج "ميركوسور" أيضا إلى مواجهة العقبات التي تعترض التبادل الحر للسلع داخل التكتل. وتؤيد أوروجواي مراجعة الرسوم الجمركية الخارجية المشتركة للتكتل.وكان أمين ديوان المظالم التابع للاتحاد الأوروبي، الذي يحقق في الشكاوى المتعلقة بهيئات التكتل، قد قام بتدقيق الاتفاقية بعد شكوى من خمس منظمات مجتمع مدني زعمت أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) لم تجر تقييما للتأثير الذي يمكن أن تحدثه الاتفاقية في حقوق الإنسان والبيئة.ووجد ديوان المظالم التابع للاتحاد الأوروبي، "أن مسؤولية المفوضية هي ضمان الانتهاء من التقييم في الوقت المناسب، وأن فشلها في القيام بذلك كان سوء إدارة".ولم يتم إحراز أي تقدم في الاتفاقية منذ التوصل إليها في حزيران (يونيو) 2019.ويسعى الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" إلى تأسيس أكبر منطقة تجارة حرة في العالم عبر هذه الاتفاقية، التي لم تصدق عليها جميع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي بعد.وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة "ميركوسور" الاقتصادية لأمريكا الجنوبية قد توصلا إلى مسودة اتفاقية للتجارة الحرة، ليضعا بذلك نهاية لمفاوضات استمرت نحو 20 عاما.أعلنت المفوضية الأوروبية في 28 حزيران (يونيو) 2019، أن الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية التجاري المعروف باسم "ميركوسور" توصلا إلى اتفاق لتحرير التجارة بين الجانبين بعد نحو 20 عاما من المفاوضات.وسيؤدي الاتفاق إلى قيام سوق حرة تضم نحو 800 مليون نسمة، لتكون واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. ويتضمن الاتفاق بنودا لحماية العمال والبيئة، مع الالتزام بمعايير عالية بالنسبة للأغذية بحسب المفوضية الأوروبية، التي تفاوضت بشأن الاتفاق نيابة عن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة.ويقول منتقدو الاتفاق، إنه لا يتضمن قيودا كافية على التحركات الضارة بالبيئة، مثل القطع الجائر لغابات الأمازون لتحويلها إلى أراض زراعية.يعد اتحاد دول ميركوسور بما يضمه من تعداد سكاني يربو على 260 مليون نسمة، أحد أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم.وبدأ الطرفان المفاوضات في 2000، وكثفا جهودهما إلى التوصل إلى اتفاق.والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واستثماري لـ"ميركوسور" وثاني أكبر شريك للتكتل في تجارة السلع. ومن حيث خفض الرسوم الجمركية، فإنه قد يصبح اتفاق التجارة الأجزى للاتحاد الأوروبي، بوفورات قد تتجاوز أربعة أمثال ما تحققه الصفقات المبرمة مع كندا واليابان معا.وتضع أوروبا عينها على مزيد من فتح الأسواق أمام شركاتها الصناعية، ولا سيما في قطاع السيارات الذي يواجه رسوما جمركية تبلغ 35 في المائة، والسماح لها بالمنافسة في العطاءات العامة. وتطمح دول "ميركوسور" إلى زيادة صادرات لحوم الأبقار والسكر والدواجن وسائر المنتجات الزراعية.وقالت البرازيل، إن الاتفاق سيلغي رسوم الاستيراد على عديد من المنتجات الزراعية، مثل عصير البرتقال والقهوة سريعة التحضير والفاكهة ويفتح الأسواق أكثر من خلال حصص للحوم والسكر والإيثانول، ما سيعزز الاقتصاد ويزيد الاستثمار في البلاد في الأعوام الـ15 المقبلة.وكان المزارعون الأوروبيون الذين يخشون المنافسة غير العادلة من جانب أقرانهم في أمريكا اللاتينية قد أعربوا عن مخاوف من هذا الاتفاق، وكذلك فعلت منظمات غير حكومية قلقة من عواقبه على المناخ.