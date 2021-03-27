الهند .. تصاعد احتجاجات قوانين الزراعة بقطع السكك الحديدية وتنظيم إضراب

أغلق مئات المزارعين الهنود الطرق وخطوط السكك الحديدية في شمالي الهند أمس، بمناسبة مرور أربعة أشهر من انطلاق الاحتجاجات ضد مجموعة من قوانين الزراعة، التي يرون أنها ستضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى.ودعت نقابات المزارعين إلى تنظيم إضراب على مستوى البلاد لمدة 12 ساعة أمس، لمواصلة الضغط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ودفعها إلى إلغاء القوانين، وفقا لـ"الألمانية".وتقول حكومة مودي إن القوانين، التي تخفف القواعد المتعلقة بالتخزين والتسويق وبيع المنتجات، ستؤدي إلى تحديث قطاع الزراعة وتنشيطه. وأوقف عشرات الآلاف من المزارعين المحتجين سياراتهم في مواقع على حدود العاصمة الهندية منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما منعتهم الشرطة من دخول المدينة.وفشلت عدة جولات من المحادثات بين قادة المزارعين والحكومة في كسر جمود الموقف. وتم الإبلاغ عن قطع الطرق والسكك الحديدية من قبل مجموعات من المزارعين في عدة نقاط أمس الجمعة في ولايتي البنجاب وهاريانا، وفي غرب ولاية أوتار براديش.وأفادت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية بتعطيل جميع وسائل النقل في ولاية أندرا براديش، في حين تم الإبلاغ عن استجابة محدودة في أجزاء أخرى من البلاد.وأثارت القضية أيضا اهتماما دوليا وأعلن مشاهير، مثل نجمة البوب العالمية ريانا والناشطة السويدية في مجال البيئة جريتا تونبري، دعمهم للمحتجين، كما حثت الولايات المتحدة الهند على استئناف المحادثات مع المزارعين.وتقول الحكومة إن القوانين الزراعية، التي سنتها ستسهم إسهاما كبيرا في تعزيز قطاع الزراعة في الهند وضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم. وتهدف مشاريع القوانين الزراعية، التي تعد إصلاحات رئيسة للقطاع الزراعي إلى إزالة حواجز السوق والوسطاء بصرف النظر عن تعزيز مشاركة قطاع الشركات في شراء وتخزين المنتجات الزراعية في جميع أنحاء الهند.وفي 27 سبتمبر 2020، وافق رئيس الهند على مشاريع قوانين المزارع الثلاث، وهي مشروع قانون (الترويج والتيسير) لتجارة المنتجات الزراعية والتجارة لعام 2020 FPTC مع اتفاقية المزارعين (التمكين والحماية) الخاصة بالأسعار.