الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تعاف قوي

ربح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو في موجة ارتفاع واسعة النطاق اليوم الجمعة، إذ كانت أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية أكبر الداعمين في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تعاف يتوقعون أن يؤدي إلى أسرع نمو اقتصادي منذ 1984.

وأنهى المؤشران أسبوعا متقلبا على زيادة.

وبحسب "رويترز" أغلق المؤشر ناسداك على ارتفاع أيضا مع تقدم أسهم ذات شعبية أقل في قطاع التكنولوجيا، لكن المؤشر المجمع سجل ثاني خسائره الأٍبوعية على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 453.4 نقة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 33072.88 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 65.02 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 3974 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 161.05 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 13138.73 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، تقدم ستاندرد آند بورز بنحو 1.6 بالمئة وربح داو 1.4 بالمئة وخسر ناسداك 0.6 بالمئة.