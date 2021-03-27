الأسهم القيادية تضغط على السوق السعودية للأسبوع الثاني .. والتماسك يعزز شهية المخاطرة

تراجعت الأسهم السعودية لتنهي الأسبوع عند 9417 نقطة فاقدة 68 نقطة بنسبة 0.7 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع 14 نقطة بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 1261 نقطة.

وأظهر التراجع ضغط القطاعات القيادية على السوق وعلى رأسهم "المصارف" للأسبوع الثاني على التوالي.

وأشير في التقرير السابق إلى استمرار الضغوط البيعية على السوق ومنطقة الدعم 9400-9380 نقطة حيث جاء إغلاق السوق عندها، والحفاظ عليها والتماسك سيعزز من شهية المخاطرة ما سيدخل السوق إلى موجة ارتفاع أخرى.

لكن العوامل الأساسية لا تبدو داعمة للصعود نظرا إلى ارتفاع المكررات، حيث إنه حتى الآن مع نمو ارتفاع ربحية الشركات في الربعين الثالث والرابع، لم تتحسن المكررات.

ومع اقتراب نهاية النتائج السنوية والدخول في موسم جديد للإعلان عن نتائج الربع الأول، ستظل السوق مترقبة للمتغيرات.

كما أن إقرار تعديلات البيع على المكشوف، قد يؤثر في بعض الأسهم التي تتداول فوق قيمها العادلة بهامش كبير، نظرا إلى تفضيل ملاك الأسهم الحاليين، البيع وجني الأرباح الرأسمالية مع هذا التطور، أو احتمالية تعرضها لعروض بيعية على المكشوف ما يحد من ارتفاع السهم، وبالتالي يدفع بالمتعاملين إلى لبيع لجني الأرباح بعد ضعف الأداء.

لكن على المدى البعيد سيوفر البيع على المكشوف خيارا من شأنه تعزيز استقرار السوق والحد من الارتفاعات المبالغ فيها، كما أن استقرار السوق سيجذب مزيدا من الاستثمارات.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 9587 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كان الأعلى 9571 نقطة رابحا 0.91 في المائة، بينما الأدنى عند 9417 نقطة فاقدا 68 نقطة بنحو 0.72 في المائة، وأغلق عندها فاقدا 68 نقطة بنسبة 0.72 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 28 في المائة بنحو 18 مليار ريال لتصل إلى 47 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة انخفضت 38 في المائة بنحو 959 مليون سهم لتصل إلى 1.5 مليار سهم، أما الصفقات فتراجعت 22 في المائة بنحو 537 ألف صفقة لتصل إلى 1.9 مليون صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1 في المائة. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 13 في المائة بقيمة 6.2 مليار ريال، يليه "الطاقة" بنسبة 13 في المائة بقيمة 6.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 13 في المائة بتداولات ستة مليارات ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "الإنماء طوكيو" بنسبة 18.6 في المائة ليغلق عند 29.60 ريال، يليه "المصافي" بقيمة 17 في المائة ليغلق عند 187.20 ريال، وحل ثالثا "الجوف" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 84.10 ريال.

وتصدر المتراجعة "الاتحاد" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 39.65 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 19.72 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "وفرة" بنسبة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الجوف" بقيمة 1.8 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية