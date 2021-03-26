"وول ستريت" تستهل تداولاتها مرتفعة بفضل آمال التعافي

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم إذ اشترى المستثمرون أسهم البنوك والطاقة التي تُتداول بأقل من قيمتها، مراهنين على ما يتوقعون أن يكون أسرع نمو اقتصادي منذ 1984، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر داو جونز 61.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 32681.07 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 7.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 في المائة إلى 3917.12، بينما ربح المؤشر ناسداك 18.3 نقطة أو ما يعادل 0.14 في المائة إلى 12996.026 نقطة.