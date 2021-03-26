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أحداث في صور

صورة تظهر حجم أحد أكبر سفن الحاويات التي لا تزال عالقة في قناة السويس

صورة تظهر حجم أحد أكبر سفن الحاويات التي لا تزال عالقة في قناة السويس

«رويترز »

صورة تظهر حجم أحد أكبر سفن الحاويات التي لا تزال عالقة في قناة السويس. 

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