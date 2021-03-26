"الصحة": لقاحات كورونا تعتمد أعلى معايير السلامة والأمان

أكدت "الصحة" أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعالة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، مشيرة إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتحقق الفعالية والمأمونية العالية.وأعلنت "الصحة" تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و360 حالة تعاف، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4321 منها 622 حالة حرجة.وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 386782 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 375831 حالة، إضافة إلى تسجيل ست حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6630 حالة، فيما تم إجراء 48937 فحصا مخبريا جديدا.وتصدرت منطقة الرياض عدد الحالات المصابة بتسجيل 204 حالات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ84 حالة.وأشارت وزارة الصحة إلى أن أعداد الحالات النشطة والحرجة لا تزال تواصل ارتفاعها خلال الأيام الماضية، مشددة على أهمية تقيد الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.من جانب آخر، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، سبعة مساجد مؤقتا في ست مناطق بعد ثبوت سبع حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 46 يوما 364 مسجدا، في حين تم فتح 347 مسجدا بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.وبينت الوزارة أن الإغلاق شمل مسجدين في منطقة الرياض بعد رصد حالتي إصابة، ومسجدا واحدا في مناطق تبوك، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، القصيم، والشرقية بمعدل إصابة في كل مسجد.وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدا، شملت خمسة مساجد في منطقة الرياض وأربعة مساجد في منطقة مكة المكرمة ومسجد في منطقة عسير ومسجد في منطقة نجران، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، مهيبة في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.