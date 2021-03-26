الأرجنتين تعجز عن سداد 45 مليار دولار ديونا لـ«صندوق النقد»

أعلنت الأرجنتين أنها غير قادرة على سداد 45 مليار دولار من الديون التي اقترضتها من صندوق النقد الدولي في ظل شروط التفاوض الحالية، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء القول عن نائبة الرئيس، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، ما يقلل من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أكبر دائن لذلك البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.وقالت دي كيرشنر في فعالية أقيمت في عاصمة البلاد بوينس آيريس، "لا يمكننا الدفع، لأننا لا نملك المال لندفعه"، مضيفة أن الشروط والأحكام "غير مقبولة".وجاءت تعليقات فرنانديز دي كيرشنر بعد مباحثات بين مارتن جوزمان وزير الاقتصاد الأرجنتيني، وكريستالينا جورجييفا مدير عام الصندوق، في واشنطن الثلاثاء الماضي.ويسهم الموقف المتشدد من فرنانديز دي كيرشنر، التي خاضت حربا مع الدائنين خلال الأعوام الثمانية، التي قضتها في منصبها رئيسة للبلاد من 2007 إلى 2015، في إنهاء احتمالات إبرام اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي الرئيسة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.وفي سياق متصل بالاقتصاد العالمي، ذكر بنك الاحتياط "المركزي" الهندي أمس، أنه لا يرى أي حاجة إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد للعام المالي الجديد الذي يبدأ أول نيسان (أبريل) المقبل نتيجة موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي الهندي، القول "في هذه اللحظة لا يرى المرء احتمال فرض إغلاق اقتصادي كما حدث في العام الماضي".وأضاف داس، خلال كلمة له أمام المؤتمر الاقتصادي الهندي السابع، الذي تنظمه مجموعة تايمز جروب الإعلامية الهندية، أنه "على الرغم من بعض القيود الجديدة، أشعر أن انتعاش النشاط الاقتصادي الذي يحدث، سيستمر بلا هوادة خلال الفترة المقبلة".وكان البنك المركزي الهندي قد عدل في الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي المقبل ليتوقع نموه بمعدل 10.5 في المائة، مقابل انكماش متوقع بمعدل 7.7 في المائة خلال العام المالي الحالي، حيث كانت الهند قد طبقت مجموعة من أشد إجراءات الإغلاق صرامة على مستوى العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.وكانت توقعات البنك المركزي قد نشرت قبل عودة أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند إلى الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكدة يوميا إلى أكثر من 50 ألف إصابة، مقابل نحو 9800 إصابة يوميا خلال شباط (فبراير) الماضي.كما وافق البرلمان الهندي على تشريع لإنشاء مؤسسة تمويل تنموي لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد.وسيتم إنشاء المؤسسة برأسمال أولي قدره 200 مليار روبية "2.8 مليار دولار"، وستكون قادرة على جمع ما يصل إلى ثلاثة تريليونات روبية خلال الأعوام القليلة المقبلة.ومن المتوقع أن يسهم في المؤسسة مستثمرون محليون وليس فقط صناديق التقاعد الكبيرة والصناديق السيادية.