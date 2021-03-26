شركات التكنولوجيا تهبط بالأسهم الأمريكية رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية

انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسة عند الافتتاح أمس، متأثرة بنزول أسهم التكنولوجيا ذات الثقل، في حين أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة انخفضت الأسبوع الماضي، إذ تواصل سوق العمل تعافيا مضطربا من الركود الناجم عن الجائحة.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 73.25 في المائة بما يعادل 0.23 في المائة إلى 32346.81 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 9.8 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 3879.34 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 117.31 أو 0.91 في المائة إلى 12844.58 نقطة.من جهة أخرى، أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة أمس بسبب المخاوف من تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا في منطقة اليورو، ما أوقد شرارة عمليات بيع في الطاقة والشركات المالية وشراء في الشركات التي من المعتقد أنها آمنة نسبيا في ظل الضبابية الاقتصادية المتفاقمة.وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، تحت وطأة الأداء الضعيف لأسهم شركات النفط والغاز على خلفية انخفاض في أسعار الخام، ولأسهم البنوك في ظل تراجع عوائد السندات.ونزل المؤشر القياسي عن ذروة 13 شهرا الأسبوع الماضي وسط موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا وإغلاقات إقليمية لاحتوائها، وهو ما ألقى بظلاله على تعاف مفاجئ وقوي لأنشطة الشركات في آذار (مارس). وجاء أداء الأسهم في لندن أقل من نظيراتها في المنطقة في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إمكانية حجب الشحنات عن الدول ذات معدلات التطعيم الأعلى مثل بريطانيا، أو التي لا تسمح بمشاركة الدول الأخرى في الجرعات التي تنتجها.وأغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع طفيف بفضل أسهم صناع السيارات بقيادة "فولكسفاجن" بعد أن توقعت الشركة أن تضاهي نتائج 2021 مستوى العام الماضي.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس، إذ أقبل المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، التي تراجعت في السابق، بيد أن المكاسب كبحتها أسهم التكنولوجيا، التي اقتفت أثر مؤشر ناسداك نزولا.وأغلق مؤشر نيكاي مرتفعا 1.14 في المائة إلى 28729.88 نقطة، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، بينما قفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 في المائة ليغلق عند 1955.55 نقطة بعد أن هبط على مدى الجلسات الثلاث الماضية.وقاد سهم "فاست" للتجزئة، المشغلة لمتاجر "يونيكلو" للملابس، ذي الثقل على نيكاي، المكاسب على المؤشر بارتفاعه 1.39 في المائة.وقفزت أسهم البنوك، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي "يو. إف. جيه" المالية 2.48 في المائة وصعد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.6 في المائة. وربح سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.01 في المائة.وارتفع سهم "تويوتا موتور" 0.43 في المائة بعد أن أحيت شركة صناعة السيارات شراكة مع "إيسوزو موتور" لتعزيز تنافسيتها في السيارات المربوطة بالشبكات والتجارية، فيما انضمت وحدة الشاحنات التابعة لـ "تويوتا" "هينو موتورز" إلى الاتفاق.ونزل سهم "إيسوزو 1.94 في المائة، بينما تراجع سهم "هينو" 5.198 في المائة عقب ارتفاعه بفضل النبأ أمس الأول، ليصبح أكبر خاسر على مؤشر نيكاي.ونزلت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ خسر سهم "أدفانتست" 1.89 في المائة ونزل سهم "طوكيو إلكترون" 1.49 في المائة، واقتفت الأسهم أثر مؤشر ناسداك، الذي تراجع أمس الأول.وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.84 في المائة، وكان ثاني أكبر خاسر على مؤشر نيكاي.وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة قطاع النقل البحري. وتقدم 207 أسهم على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 17.