مركز الملك فهد الثقافي يحتضن مسرحية «كما نشاء»

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية غدا عرضا مسرحيا في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وذلك ضمن برنامج احتفالها باليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 27 آذار (مارس) من كل عام.ويحمل العرض المسرحي عنوان "كما نشاء" وهو نتاج ورشة "الإنتاج المسرحي المبتكر" التي نظمها المسرح الوطني على مدى الأسابيع الستة الماضية بمشاركة مسرحيين شباب في مختلف التخصصات الفنية، وتحت إشراف المخرج محمد الجراح.وتشهد الاحتفالية إلقاء كلمة "يوم المسرح العالمي" التي كتبتها هذا العام الممثلة البريطانية هيلين ميرن، التي تضمنت تحية تقدير لنضال مسرحيي العالم وقدرتهم على الصمود في ظل جائحة كورونا التي تسببت في إلغاء كثير من العروض المسرحية حول العالم.وكان المسرح الوطني التابع لهيئة المسرح والفنون الأدائية قد أجرى ورشة للمسرح المبتكر في بداية شباط (فبراير) الماضي في مقر مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وشاركت فيها مواهب شابة بتخصصات متنوعة شملت التمثيل والفنون الأدائية ومصممي الديكور والإكسسوارات والملابس والإضاءة والصوت والمؤثرات، والإخراج والكتابة المسرحية، وذلك وفق مفهوم "المسرح المبتكر" الذي يطور فيه الفريق الإبداعي بأكمله عرضا تعاونيا من الممثلين إلى الفنيين، حيث يشارك الجميع في العملية الإبداعية.