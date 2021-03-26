مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز ومشروع سلام للتواصل الحضاري

أكد فيصل بن معمر المشـرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أن المملكة عبر برامجها الثقافية والبحثية المتنوعة في التواصل الحضاري تعمل على مد الجسور مع الثقافات المختلفة، وذلك عبر قيادات شابة مؤهلة للحوار والتواصل مع العالم.

وقال ابن معمر عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومشروع سلام للتواصل الحضاري في الرياض أمس، إن مسار التطوير والتحديث في هذ الوطن يتطلب منا استنفار كل الجهود والوسائل والأدوات المتوافرة للتواصل الحضاري الذي يتناسب مع مكانة المملكة دينيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وأشار إلى أن هذه البرامج والمشاريع التي شملتها مذكرة التفاهم بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ومركز سلام للتواصل الحضاري، جزء من قوتنا الناعمة، التي لا نبني فيها جسورا من التواصل والتعاون والتعارف فقط وإنما نعبرها للتعرف على قيم العالم وتبادل المعرفة معه والمشاركة في بناء قيم التعايش والتضامن والسلام.

وزاد إن "المملكة بقيادتها للعالم الإسلامي ومكانتها الاقتصادية في مجموعة العشرين وغيرها يجب أن تعبر عنها المؤسسات الوطنية بما تملكه من علم ومعرفة وخبرات وأن تستثمر، لذلك فإن كلا من مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بما تملكه من رصيد ضخم من المعرفة والأدوات في الرياض وبكين والدار البيضاء، فضلا عن برامجها الثقافية والبحثية المتنوعة في التواصل الحضاري ومد الجسور مع الثقافات المختلفة، ومركز سلام للتواصل الحضاري بما يملكه من قيادات شابة مؤهلة للحوار والتواصل مع العالم، إضافة إلى جهوده المبذولة في رصد واقع الصورة الذهنية للمملكة ومتابعة جميع ما تكتبه المنظمات ومراكز الأبحاث الدولية، وإصداره أبحاثا معمقة ودراسات حول عديد من القضايا ذات الصلة بالصورة الذهنية للمملكة، سعيا إلى توقيع مذكر تفاهم وتعاون وتكامل بين هاتين المؤسستين المعرفتين، وتبادل الخبرات وإجراء البحوث والدراسات، وتفعيل المناشط المشتركة التي تعزز هذا التواصل الحضاري".

وأوضح أن المذكرة تسهم في مضاعفة العمل بين هذه الصـرحين الحضاريين الوطنيين على تطوير أدوراهما الداعمة للقوة الناعمة للمملكة، وترسيخ مكانتها العالمية والترويج لها كوجهة ثقافية ومعرفية رائدة، عبر تطبيقات ثقافية وحضارية، مميزة للمجتمع الدولي تنسجم مع رؤية المملكة 2030، من خلال حزمة معتبرة من الأنشطة والفعاليات الرئيسة.

وقع مذكرة التفاهم والتعاون نيابة عن المكتبة مديرها العام الدكتور بندر المبارك وعن المركز مديره التنفيذي الدكتور فهد بن سلطان السلطان.