«الطبيعة المتوهجة».. عمل فني يضيء المدينة الرقمية ويتفاعل معه الزوار

عاش زوار فعاليات "نور الرياض" في المدينة الرقمية في الرياض تجربة تفاعلية إبداعية وغامضة مع العمل الفني الذي حمل اسم "الطبيعة المتوهجة"، للفنان الهولندي دان روزيجارد.وأتاح العمل الفني فرصا للتفاعل مع نوعية الطحالب الأكثر انبعاثا للضوء في العالم، التي يوجد تلألؤها البيولوجي بيئة ساحرة ومتغيرة باستمرار.ويجمع العمل بين علم الأحياء والتكنولوجيا للتفكير في الضوء والطاقة، وإمكانات الطبيعة لتوفير الأدوات اللازمة لمستقبل أفضل وللحفاظ على كوكب الأرض.واستخدم الفنان الهولندي في العمل الصفات الفريدة والدقيقة للكائنات الحية التي يصل عمرها إلى 700 مليون عام وتتوهج عند لمسها.وحرص الفنان روزيجارد على أن يقدم تصاميم فنية، يستكشف من خلالها العلاقة بين الناس والتكنولوجيا والفضاء، كما يتطرق إلى موضوعات اجتماعية بطرق إبداعية.إلى ذلك حظي العمل الفني الضوئي "السحابة الضوئية بالقطع المكافئ" بتفاعل زوار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.وقد أعد هذا العمل الاستديو الأسترالي أميجو آند أميجو باستخدام أكثر من ألف مصباح لجعل الشيء غير المرئي مرئيا للعيان.ووفقا للمشرفين على العمل أنه تمت الاستعانة بمجموعات الألوان والأنماط والتحولات المختلفة، تكشف للإنسان مشاعر قوية، مثل الحب أو السعادة.من جانب آخر، أوضحت الدكتورة إيمان الجبرين المقيمة الفنية لأعمال الفنانين المحليين الإنشائية أن عدد الأعمال للفنانين المحليين المشاركين في احتفال نور الرياض بلغ 33 عملا موزعة على 13 موقعا في مدينة الرياض.وأضافت أنه تم اعتماد طريقة لترشيح الفنانين الضوئيين السعوديين من الرواد والناشئين، وهي أن يكون من سكان الرياض أو ممن درسوا فيها أو ممن كان لهم إسهامات في نموها العمراني، بهدف استشعار تفاصيل هذه المدينة وثقافتها.وقالت، "بعد الترشيح بدأ العمل معهم على تطوير أفكارهم بما يناسب الموقع الذي سينشأ عليه العمل الإنشائي، بحيث يكون للعمل قصة مرتبطة بموقعه، مشيرة إلى أن مرحلة اختيار الفنانين استغرقت أسبوعين وكانت الخيارات كثيرة حيث تزخر المملكة بالموهوبين، بينما استغرقت مرحلة اختيار الأعمال المناسبة وتطويرها وإنشائها ومسح المواقع وعمل الرسومات التقنية عشرة أشهر".