"تويتر" يسعى لاقتباس ميزة من "فيسبوك"

كشفت تقارير صحافية عالمية أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يسعى لاقتباس ميزة استثنائية من منافسه الأشهر "فيسبوك".وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن "تويتر" دشن استطلاعا للرأي حول إضافة ردود أفعال الرموز التعبيرية على غرار تلك المستخدمة في "فيسبوك".ويأمل "تويتر" أن تضيف ردود أفعال الرموز التعبيرية، بدلا من رمز "قلب" الإعجاب التقليدي.وقال المتحدث الرسمي لاستطلاع تويتر الجديد، "نسعى حاليا لاستكشاف طرق إضافية للناس، للتعبير عن أنفسهم في المحادثات التي تجري على موقعنا".ومن المتوقع أن يضيف "تويتر" ردود أفعال رموز تعبيرية لوجه "مندهش" أو "ضاحك" أو "غاضب" أو "عدم الإعجاب"، إضافة إلى "قلب الإعجاب" التقليدي.يذكر أن "تويتر" بدأت باختبار ميزات جديدة تهم الملايين من مستخدمي تطبيقها حول العالم.وتبعا للشركة فإن الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي تطبيقها عبر الأجهزة الذكية العاملة بأنظمة iOS، بمشاهدة فيديوهات "يوتيوب" مباشرة داخل التغريدة.وحصول المستخدمين على هذه الميزة يعني أنهم لن يكونوا مضطرين إلى الضغط على رابط فيديو يوتيوب داخل التغريدة ليظهر لهم الفيديو في نافذة أخرى مستقلة، بل سيعرض المقطع في إطاره الذي يظهر فيه وسيكون بإمكان المستخدم إيقافه أو تشغيله أو التحكم به دون أن يخرج من المحادثة.