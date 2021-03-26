الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة .. المؤشر يقترب من مستويات 9400 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة في أطول سلسلة ارتفاع منذ الثاني من شباط (فبراير) لتغلق عند 9417 نقطة متراجعة 46 نقطة بنحو 0.49 في المائة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بنحو 0.66 في المائة ليغلق عند 1261 نقطة. وتراجعت معظم القطاعات والأسهم. وأغلق المؤشر دون متوسط 20 يوما بنحو أربع نقاط، واستمرار تداول السوق دون المتوسط، سيظهر ضعف أداء السوق، ما سيدفع بمتعاملين بالسوق للبيع لجني الأرباح، خاصة في ظل ارتفاع مكررات الربحية، وتعتمد السوق على تحقيق المكاسب الرأسمالية بشكل أكبر في الوقت الحالي، وذلك يزيد من مخاطر تذبذب السوق، وتترقب السوق انتهاء فترة إعلان النتائج المالية السنوية والدخول في موسم آخر للإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 9463 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9495 نقطة رابحا 0.33 في المائة، بينما الأدنى عند 9417 نقطة فاقدا 0.49 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 9417 نقطة فاقدا 46 نقطة بنحو 0.49 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 9.1 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 38 مليون سهم لتصل إلى 253 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 26 ألف صفقة لتصل إلى 369 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات، بينما تراجعت البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.2 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 0.78 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.76 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 1.2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 0.64 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.64 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "الطاقة" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 12 في المائة بقيمة مليار ريال.







أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "تشب" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 44.20 ريال، يليه "الإنماء طوكيو" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 29.60 ريال، وحل ثالثا "صادرات" بنحو 8.8 في المائة ليغلق عند 130.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سويكورب وابل" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 7.92 ريال، يليه "وفرة" بنحو 2.78 في المائة ليغلق عند 188.60 ريال، وحل ثالثا "زين السعودية" بنحو 2.47 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال. وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "صادرات" بقيمة 405 ملايين ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 360 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية