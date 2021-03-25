أسعار النفط تواصل الخسائر.. "برنت" والأمريكي يهبطان 3 دولارات للبرميل

فقدت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل اليوم بفعل المخاوف حيال الطلب بفعل قيود جديدة لاحتواء الجائحة في أوروبا مما طغى على بواعث القلق إزاء المعروض والتي رفعت الأسعار قبل يوم عندما سدت سفينة حاويات مجرى قناة السويس، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.79 دولار بما يعادل 4.3 في المائة إلى 61.62 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.20 دولار أو 5.2 في المائة ليسجل 57.98 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو، "ثمة شعور بأن السوق بلغت مداها.. الكثير (من البيع) يبدو فنيا. إذا نزلنا كثيرا عما نحن عليه الآن، فسيفتح هذا العوامل الفنية لمزيد من البيع."

كان خاما القياس، الأمريكي وبرنت، قفزا نحو ستة في المائة أمس الأربعاء بعد جنوح سفينة في قناة السويس، أحد أهم خطوط الشحن البحري للنفط. وقالت هيئة القناة اليوم إنها علقت حركة المرور في القناة مؤقتا بينما تعمل ثماني قاطرات على إعادة تعويم السفينة.

وقال نوربرت روكر، المحلل في بنك جوليوس باير، "نعتقد أن الحادث يثير لغطا في السوق لا أكثر، ولن يكون له أثر أساسي دائم."

وقالت آن-لويس هيتل، نائب رئيس وود ماكينزي إن تأخر الخام والمنتجات لبضعة أيام في قناة السويس قبل الوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة لن يكون له أثر ممتد على الأسعار في تلك الأسواق.

أثر توقف القناة على أسعار النفط محدود أيضا لأن معظم الناقلات وجهتها أوروبا حيث الطلب ضعيف حاليا بسبب جولة الإغلاقات الجديدة.