بورصة إنتركونتيننتال توافق على 24 عضوا قبيل تدشين بورصة جديدة في أبوظبي

وافقت بورصة إنتركونتيننتال على 24 عضوا، منهم 18 سيكونون أعضاء مقاصة لبورصة إنتركونتيننتال الجديدة في أبوظبي، وفقا لـ"رويترز".

تعتزم بورصة إنتركونتيننتال إطلاق البورصة الجديدة، بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة، إلى جانب 18 من المشتقات ذات الصلة التي تتم تسويتها نقدا، في 29 مارس. ومن المشتقات الرئيسية الجديدة، العقود الآجلة لخام مربان المربوطة بدرجة النفط الخام الإماراتية.

تضم البورصة بنوكا عالمية كبرى مثل سيتي بنك وإيه.بي.إن أمرو وبي.إن.بي باريبا.