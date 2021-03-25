"أدنوك الإماراتية" تعمق خفض إمدادات الخام لآسيا خلال يونيو

قالت عدة مصادر مطلعة اليوم إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عمقت تخفيضات إمدادات النفط الخام للعملاء الآسيويين في يونيو إلى ما يدور بين عشرة في المائة و15 في المائة، وذلك مقارنة مع ما بين خمسة في المائة و15 في المائة في مايو، وذلك قبل أسبوع واحد من اجتماع أوبك+.

وأضافت المصادر أن خفض الإمدادات سيُطبق على درجات الخام الأربع التي تبيعها أدنوك لآسيا وهي مربان وداس وأم اللولو وزاكوم العلوي.

وهذه التخفيضات جزء من التزام الإمارات بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار أوبك+، على خفض الإنتاج وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وقال متحدث باسم أدنوك إن الشركة "أكدت مخصصات النفط الخام لعملائها بعقود محددة المدة لكل من مايو ويونيو، استعدادا لتدشين بورصة أبوظبي انتركونتيننتال للعقود الآجلة".

وأضاف "الكميات المخصصة من مربان تتماشى مع الأرقام الواردة في ‭'‬تقرير توقعات إتاحة صادرات مربان‭'‬ لأدنوك البرية".

يأتي تخصيص أدنوك لإمدادات يونيو قبيل اجتماع أوبك+ المقبل المقرر في الأول من أبريل، حيث سيتخذ المنتجون قرارهم بشأن إمدادات مايو.

وقالت مصادر من أوبك+ لـ"رويترز" إنها تتوقع أن تتمسك مجموعة المنتجين إلى حد بعيد بمستويات خفضها الحالي للإنتاج، وذلك في ظل تدهور آفاق الطلب في أوروبا بسبب إجراءات عزل جديدة.

تضخ الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية والعراق، نحو 2.5 مليون إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا معظمها من إنتاج أدنوك.