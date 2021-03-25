النفط يهبط في ظل تفوق مخاوف الطلب على اضطراب الملاحة في قناة السويس

هبطت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين بالمئة إذ أنعشت إجراءات العزل العام الجديدة الهادفة لمكافحة فيروس كورونا المخاوف بشان الطلب على المنتجات النفطية، حتى في الوقت الذي تواجه فيه قوارب قطر صعوبات لتعويم سفينة حاويات جانحة تسد مسار ناقلات النفط الخام في قناة السويس، بحسب ما نشرت "روينرز".

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بعد أن قفزت ستة بالمئة أثناء الليل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.40 دولار أو ما يعادل 2.3 بالمئة إلى 59.78 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 5.9 بالمئة أثناء الليل.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد قيود مكافحة الجائحة في أوروبا وتأخر توزيع اللقاحات مما يعطل نمو الطلب على الوقود، لكنها عكست مسارها بقوة أمس الأربعاء بفعل أنباء عن جنوح سفينة في قناة السويس مما من المحتمل أن يعيق مسار عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.

وهناك عشر سفن في خمس مناطق انتظار للمرور عبر القناة البالغ طولها نحو 200 كيلومتر، مع اقتراب المزيد من المنطقة.

وقال آي.إن.جي إيكونوميكس "كلما طال أمد هذا الاضطراب كلما شهدنا تحول المزيد من شركات التكرير (و) المشترين إلى السوق الفورية لضمان الإمدادات من أماكن أخرى" مضيفا أن شركات الشحن البحري تواجه قرارا بشأن ما إذا كانت ستبحر حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، مما سيسبب تأخيرات.

وتلقت السوق الدعم أيضا أمس الأربعاء بفعل بيانات أظهرت تحسن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات تشغيل المصافي فيما تظهر بيانات أيضا قوة النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو هذا الشهر.

لكن محللين يقولون إن تلك العوامل الداعمة طغى عليها القلق الآخذ في التنامي بشان الطلب العالمي.