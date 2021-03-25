"سدايا" يدعو شركات المقاولات إلى الانضمام إلى المستقبل بإنشاء واحات للذكاء الاصطناعي

دعا المركز الوطني للذكاء الاصطناعي "سدايا"، شركات المقاولات المحلية والأجنبية إلى لانضمام إلى المستقبل لتقديم منظومة تفاعلية تتلخص في إنشاء وإطلاق واحات للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية 2021 في دورتها الثالثة، التي أقيمت افتراضيا لهذا العام، بهدف تقديم الجهات مشاريعها أمام قطاع المقاولات محليا ودوليا.

وقالت "سدايا" على لسان محمد السلمي قائد الشراكات، إن الواحات باكورة المشاريع لتمثل مرجعا وطنيا في التطور الرقمي والتقني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كأول منشأة من نوعها إقليميا وهو من شأنه تحقيق رؤية المملكة ورفع مكانتها عالميا في تلك المجالات، حيث تهتم بتوفير بيئة نوعية متنوعة تستهدف جميع فئات المجتمع وتوفر لهم تجارب تعليمية وترفيهية وبيئة تفاعلية فريدة من نوعها، يتم إثراؤها بتاريخ وثقافة المملكة.

وكشف السلمي عن إطلاق مشروع واحة الملك سلمان في شمال مدينة الرياض، لتتبعها مستقبلا واحات أخرى في كل أنحاء المملكة.

من جهتها، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء وجود محفظة مشاريع شركة نقل الطاقة باستثمارات تقارب 72 مليار ريال، لتحقيق كفاءة عالية في عمليات الشبكة والوصول إلى منظومة كهربائية عالية الموثوقية، والمشاريع التي تركز على أهداف عدة، منها تلبية النمو وتحسين الكفاءة والموثوقية والمرونة، إضافة إلى المحافظة على الأصول والأعمال الجديدة.

وأفصحت أيضا عن محفظة مشاريع توزيع الطاقة باستثمارات تقارب 54 مليار ريال، تشمل إيصال الخدمة ورفع موثوقية شبكات التوزيع وتغيير الجهد، بهدف تحسين الأداء لتقديم خدمة كهربائية تحقق تطلعات المشتركين وأصحاب المصلحة.

في حين عرضت مجموعة روشن العقارية مشاريع في أغلب المناطق الرئيسة للمملكة منها الرياض لتصميم ثلاثة آلاف منزل، إضافة إلى البنى التحتية المرافقة تتضمن 12 حيا يستقبل 35 ألف شخص.

وأوضح ديفيد جروفر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن البحث عن مشرفين مؤهلين لاستكمال عملية التصميم والتشييد جار حاليا، وكذلك مشروع محافظة جدة الذي سينطلق العام المقبل وتعتزم الشركة فتح قناة مائية ومنازل ومناطق خدمات وفنادق ونحو 60 ألف منزل.

وبين جروفر أن المجموعة لديها مشاريع في الهفوف والقطيف لتوفير مساحات خاصة للأسر السعودية مناسبة للبشر وكذلك مكة وأبها وتعد هذه الخطوات فرصة هائلة للشراكة مع روشن والمساهمة في بناء المستقبل.

ولفت جروفر إلى أن المجموعة تعمل على توفير المسكن لما يقارب مئات آلاف من الأسر السعودية وتمكين زيادة ملكية المنازل 70 في المائة مع حلول عام 2030، ودعم خطط ازدهار الاقتصاد السعودي لتصبح الشركة حلا من أكبر المنشآت للتطوير العقاري، وأن يحظى المواطنون بأسلوب معيشة ناجح، مؤكدا أن شركته تنظر بعين الاعتبار إلى ترشيد الطاقة وتوفير المياه وإعادة تدوير المخلفات واستغلالها بأفضل طريقة.

وشهد أمس ختام اليوم الثالث وأعمال منتدى المشاريع المستقبلية الذي انطلق يوم الإثنين الماضي، لاكتشاف أكثر من 1000 مشروع مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية خاصة، بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال.

ويعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد، ما يحسن وينظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشاريع والتكلفة المقدرة لها، ليحصل المقاول على فرص تمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات.

وجرى خلال المنتدى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين وكل من: مركز الدراسات والبحوث القانونية، شركة أمالا، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، معهد إدارة المشاريع، الأكاديمية الوطنية للطاقة، المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان) والمركز الوطني للتدريب الإنشائي.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تفعيل التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات فيما يخدم أهداف الهيئة وخطتها الاستراتيجية لتطوير القطاع.

وسجل منتدى المشاريع المستقبلية لعام 2021 بالنسخة الافتراضية أكثر من 50 ألف زيارة للمعرض من المهتمين في القطاع.