الأميرة والخاتم

هو عنوان الرواية الجديدة للكاتب رشيد الضعيف التي صدرت حديثا عن "دار الساقي"، بعدما نشرت له في السابق روايات عدة، منها "عودة الألماني إلى رشده" و"تصطفل ميريل ستريب"... في الرواية تستفيق الأميرة بعد نوم طويل، لتنطلق في رحلة عجيبة للوصول إلى الرجل الذي يستحقها وتستحقه. يأخذنا الروائي اللبناني في رحلة خيالية عبر الزمن إذ يلتقيان معا ويسافران إلى الماضي، عائدين إلى عهدهما، حيث يضطر إلى قبول خاتم الخشب الذي أعدته له. هناك أيضا بعض الشخصيات الأخرى أبرزها والدها الملك، الذي ينتظر إشارات الغيب، لكي يكتشف مشرق الشمس بعدما اكتشف مغربها.