من خلال البطل بوتولوجيست، يقدم ألان مابانكو الكاتب الكونغولي في روايته "البازار الأسود" تجربة من تجارب حياة الأفارقة في مدينة باريس. ستصدر الرواية قريبا عن دار "آفاق" في مصر، "ترجمة أسعد الميري". وفيها يسجل البطل أفكاره في مذكرات تحمل اسم "البازار الأسود". هكذا نتمكن من الاطلاع على مشاعره الداخلية وآرائه وحياته وعلاقاته العاطفية في باريس. هناك حيث يمضي يومياته بين الاستديو الخاص به، وفي البار الكوبي الإفريقي، كما يستعرض آراء كثيرة حول الكولونيالية وإفريقيا ما بعد الكولونيالية، وحول اللغة الفرنسية، وتجربة المهاجرين الأفارقة في باريس.