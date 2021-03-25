صفقة خضراء عالمية «1 من 2»

في أوروبا، كنا نسمع دوما تحذيرات بشأن تغير المناخ. ونحن نعلم أننا قد نواجه زيادة كارثية في درجات الحرارة قد تتجاوز ثلاث درجات مئوية هذا القرن إذا لم تتغير أنظمتنا الصناعية وأنظمة الطاقة والنقل والغذاء.قبل نهاية عام 2020، أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق في تاريخ أوروبا المسجل، اتخذنا في الاتحاد الأوروبي قرارا جماعيا بخفض الانبعاثات من غازات الانحباس الحراري الكوكبي بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 55 في المائة من مستويات عام 1990. والآن توالي المفوضية الأوروبية العمل على الوفاء بهذا التعهد من خلال تغييرات سياسية ملموسة، ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي هذا الجهد مستعينا بقوته المالية.يشكل العقد الحالي لحظة حاسمة في تاريخ كوكبنا. ولمواجهة التحديات المباشرة التي تنتظرنا، تدعو المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، الحكومات والمؤسسات الدولية والمستثمرين، إلى الاجتماع في إطار حدث تاريخي في الـ 24 من آذار (مارس) 2021، بعنوان الاستثمار في العمل المناخي.يجمع هذا الحدث بين قادة العالم لتبادل الخطط لتنفيذ السياسات اللازمة في الداخل وضمان التنسيق الدولي. وسيسعى إلى مساعدة المستثمرين وقادة الأعمال على تحسين فهمهم بيئة السياسات التي سيعملون فيها خلال العقد المقبل على الأقل.يتطلب العمل المناخي تغييرات بنيوية بعيدة المدى ومستويات هائلة من الاستثمار في مختلف أنحاء العالم. في أوروبا وحدها، سيتطلب تحقيق هدف خفض الانبعاثات الجديد لعام 2030 ما يقدر بنحو 350 مليار يورو (417 مليار دولار) من الاستثمارات الإضافية سنويا. لكن هذا الرقم يتضاءل مقارنة بالتكاليف المترتبة على التقاعس عن العمل الآن.في التصدي للتحدي الاستثماري، أصبح بنك الاستثمار الأوروبي، وهو أكبر جهة إقراض متعددة الأطراف، بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، حيث يوائم جميع أنشطته مع الأهداف المحددة في اتفاقية باريس. وقد التزم بنك الاستثمار الأوروبي، بين أمور أخرى بدعم تريليون يورو من الاستثمارات في العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد المقبل.لكن التمويل وحده لن يقودنا إلى حيث يجب أن نكون. نحتاج أيضا إلى خريطة طريق، ولهذا قدمت المفوضية الأوروبية الصفقة الخضراء الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2019. باعتبارها استراتيجية النمو الجديدة في أوروبا، فإنها تستهدف تحويل الاتحاد الأوروبي إلى مجتمع أكثر عدلا وازدهارا من خلال توجيه الانتقال إلى اقتصاد تنافسي أكثر كفاءة في استخدام الموارد. وفي النهاية، يتلخص الهدف في تحقيق صافي الانبعاثات صفـر من غازات الانحباس الحراري الكوكبي بحلول عام 2050.لكن الاتحاد الأوروبي يمثل أقل من 10 في المائة من الانبعاثات العالمية، لذا فإن العمل الأوروبي وحده لن يكون كافيا لإبطاء الانحباس الحراري الكوكبي. فحتى نتمكن من الإبقاء على الزيادة في درجات الحرارة العالمية عند مستوى قريب من 1.5 درجة مئوية قدر الإمكان، يتعين علينا أن ندعم جهود إزالة الكربون خارج حدودنا. ولهذا السبب نحتاج إلى صفقة خضراء عالمية.لتحقيق هذه الغاية، وضعنا لأنفسنا ثلاث أوليات للاستثمار. أولا، يجب أن نضمن تبني التكنولوجيات النظيفة الأكثر تقدما في كل مكان. رغم التقدم الطيب على مسار نشر الطاقة المتجددة، لا يزال الفحم يستخدم لإنتاج 40 في المائة من الكهرباء على مستوى العالم، والفحم أكثر مصادر الطاقة قذارة. مع التنمية الاقتصادية يأتي الطلب الأعلى على الكهرباء، وبالتالي مسؤولية اعتماد حلول التكنولوجيا الخضراء وتوصيل العالم بشبكات نظيفة... يتبع.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2021.