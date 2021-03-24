الفيروس وتعلق الألمان بالمعاملات الورقية

لدى إنكو بان، مسؤولة الصحة العامة في مدينة يينا الألمانية، قائمة طويلة من قصص الرعب حول تتبع المخالطين. ذات مرة، لجأت إلى الإعلان في الصحف المحلية، تتوسل زوار المطاعم الاتصال بمكتبها. في مناسبات أخرى، أرسلت الشرطة للبحث عن أسماء أشخاص بدا أنهم غير موجودين.

تشترك جميع قصصها في موضوع ألماني بشكل خاص: الارتباط العنيد للبيروقراطية في البلاد بالمعاملات الورقية. أوراق تتبع المخالطين سمحت للمواطنين المخادعين بالتسجيل باسم "ميكي ماوس" أو "دونالد ترمب"، أو ببساطة ترك التفاصيل غير واضحة بما يكفي لقراءتها من قبل مسؤولي الصحة.

لكن نهاية مشكلات بان بدت وشيكة عندما اختبرت شركة ناشئة تحمل اسم لوكا Luca نظاما للتتبع الرقمي للمخالطين في بلدتها. قالت: "بمجرد أن رأيت ذلك، قلت: ’هذا هو. هذا هو ما نحتاج إليه. يمكننا تتبع المخالطين على الفور، وليس بعد أسبوعين. لأنه بحلول ذلك الوقت، سيكون قد فات الأوان".

بعث ظهور لوكا حياة جديدة في نقاش ألماني طويل الأمد حول تكيف البلاد البطيء مع التكنولوجيات الجديدة، ومدى ارتباط ذلك بتدهور إدارة الوباء في البلاد.

في العام الماضي كانت ألمانيا واحدة من أفضل مديري أزمات فيروس كورونا في العالم، لكنها تعثرت خلال الموجة الثانية من الوباء، التي قال عنها معهد روبرت كوخ، الوكالة الصحية الرئيسة في البلاد، إنها تتضخم الآن لتصبح موجة ثالثة. معدلات العدوى آخذة في الارتفاع في حين أن معدل التطعيم يظل بطيئا.

قالت بان حتى في الأماكن التي تستخدم التطبيقات لإجراء عمليات تسجيل الوصول الرقمية، لا يزال يتعين على سلطات الصحة العامة توصيل قوائم المخالطين يدويا بجداول بيانات إكسل الخاصة بالمدينة. يستغرق التواصل مع السلطات الأخرى، غالبا عن طريق الفاكس، أسبوعا حتى يكتمل.

تهدف تطبيقات مثل لوكا إلى تبسيط هذه الاتصالات. يقوم الأفراد بالتسجيل عبر رمز الاستجابة السريعة في حدث ما، سواء كان ذاهبا إلى المدرسة أو حفلة موسيقية، ثم يتم تشفير بياناتهم. إذا تم الإبلاغ عن إصابة، يحصل متتبعو المخالطين على حق الوصول إلى البيانات. يتم إخطار الزوار المسجلين في وقت واحد بأن مسؤولي الصحة العامة يحققون في هذا الحدث، ما يسمح لهم بالعزل حتى أثناء انتظارهم مكالمة رسمية.

قال باتريك هينيج، أحد مؤسسي شركة لوكا: "نريد أن يكون لوكا الأداة الإيجابية التي تساعد على التخلص من الفيروس أو على الأقل التعايش معه. يجب أن يكون الأداة التي تسمح لك بالمشاركة في الحياة الاجتماعية".

لم تكن لوكا هي الشركة الناشئة الوحيدة التي لاحظت الحاجة إلى مثل هذه الأدوات. وفقا لاتحاد الصناعة الرقمية، بيتكوم، هناك 15 شركة ناشئة تقدم أنظمة مماثلة. ومع ذلك، لم يكن أي منها قادرا على جذب انتباه الجمهور.

تغير ذلك بعد أن أجرى فنان الراب الألماني، سمودو، أشهر مؤسسي لوكا، جولات من البرامج التلفزيونية للترويج للتطبيق. منذ ذلك الحين، حتى المستشارة أنجيلا ميركل أشارت إلى لوكا باعتباره أداة مفيدة للتعامل مع الوباء. يشعر المنافسون بالإحباط والامتنان على حد سواء للاهتمام الذي ولده سمودو.

قال جان كوس، مبتكر تطبيق ريكافر Recover، الذي تتبناه الآن مدينته، كولونيا: "هو جلب الوعي للمشكلة (...) يجب أن أكون شاكرا لذلك. كنت أحاول ذلك منذ أشهر".

خاض كوس معركة طويلة لاستخدام تطبيقه. في العام الماضي، رفع هو وشركات ناشئة أخرى دعوى قضائية ضد ولاية شمال الراين - ويستفاليا لاشتراط استخدام أوراق تسجيل الدخول لتتبع المخالطين. فازوا في النهاية. لكن حتى ذلك الحين، تعرضت المطاعم في كولونيا التي تستخدم تطبيقه قبل الإغلاق الثاني للمضايقة من قبل مراقبي لوائح فيروس كورونا، الذين طالبوا بمستندات ورقية.

الألمان لديهم تاريخيا مستويات عالية من القلق بشأن مراقبة البيانات. لكن استطلاعا حديثا أجرته شركة بيتكوم أشار إلى أن الوباء يعمل على تغيير المواقف. شعر أكثر من 60 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنه يمكن تخفيف خصوصية البيانات لأسباب صحية.

قال بيرنهارد روليدير، العضو المنتدب لشركة بيتكوم: "لم يكن من الممكن تصور ذلك قبل فيروس كورونا".

يشعر خبراء أمن البيانات بالقلق من القفزة المفاجئة على الموجة الرقمية. قال بول ماي، من شركة برايفسي فورينسكس Privacy Forensics الاستشارية، إن لوكا شركة خاصة تركز على التحكم في بياناتها، ما يجعل من الصعب معرفة كيفية استخدام هذه المعلومات.

أضاف: "الناس يعانون إرهاق كورونا، وهم بحاجة ماسة إلى حل. أشعر بقلق شديد لأن هذا التطبيق لا يتلقى المستوى نفسه من التدقيق (مثل التطبيقات السابقة)".

في العام الماضي، واجهت برلين ضغوطا شديدة لضمان البنية التحتية مفتوحة المصدر وإخفاء هوية البيانات لتطبيق كورونا وورن Corona Warn الخاص بها. كان نجاحا من منظور الخصوصية، لكنه لم يرسل بيانات إلى قواعد بيانات الصحة العامة، وسمح للمستخدمين بتقرير ما إذا كانوا سيبلغون سلسلة المخالطين الرقمية الخاصة بهم أم لا.

يقوم كوس وشركات ناشئة أخرى الآن بحملة لجعل برلين توفر للتطبيقات الأخرى الظروف التي تتيح خوض منافسة عادلة مع لوكا، وللدفع نحو حلول مفتوحة المصدر.

لكن أنصار لوكا، مثل توماس نيتشه، عمدة يينا، يجادلون بأن حالة الطوارئ الصحية العامة تتفوق على المخاوف بشأن المنافسة وأمن البيانات. قال: "إذا كان لديك الخيار المثالي بالفعل، فإنك تتمسك بذلك. انطباعي هو أن مشكلات أمان البيانات تعيق تقدمنا أحيانا".

قال كارستن مولر، وهو جزء من فريق رئيس البلدية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إن لوكا استغرق وقتا لكسب ثقة المسؤولين المحليين. عندما اختبروه لأول مرة في اجتماعات مجلس المدينة ـ التي كانت أحد التجمعات العامة القليلة التي لا تزال تعقد ـ كان نصف الأعضاء فقط على استعداد لاستخدامه. الآن، كما قال، 90 في المائة منهم يستخدمونه.