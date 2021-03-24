سيادة سلسلة التوريد تقضي على مكاسب العولمة

منذ وقت ليس ببعيد، كان المفهوم العصري في عالمي الدفاع والأمن القومي هو "خفة الحركة". أرادت الدول قوات مرنة جاهزة للتكيف مع عدد لا يحصى من التهديدات في أي لحظة. الموضات تتغير. لدى إلقاء نظرة سريعة على الاستراتيجيات الرسمية اليوم نجد أن هناك تركيزا على شيء يسمى "المرونة". الفوضى التي أحدثها فيروس كورونا ركزت على الصدمات غير المتوقعة ونقاط الضعف الوطنية التي أوجدتها سلاسل التوريد العالمية المعقدة.اعتادت الجغرافيا السياسية والعولمة أن تسيرا على مسارات متوازية. ربما تكون الوعود التي أعقبت سقوط جدار برلين بأن التاريخ قد تم إرساله إلى الماضي مبالغا فيها، لكن هزيمة الشيوعية جعلت العالم آمنا للديمقراطية الليبرالية. كما وعدت خطوط الإنتاج التي تأتي في الوقت المناسب، بغض النظر عن حدود الدولة، بوصفة لا مثيل لها للازدهار.الآن، تم استبدال التعايش المريح بين اهتمامات السياسة ومصالح الشركات بالتصادم المتكرر. أكدت قومية اللقاحات التي أطلقها الوباء على ما كان تراجعا دام عقدا في الافتراضات المشتركة القديمة حول فوائد سلاسل التوريد التي بلا حدود.غرف مجالس الإدارات والمستشارون يجدون أنفسهم يسحبون في اتجاهين متعاكسين. كما سمعت أخيرا في اجتماع افتراضي استضافته شركة الاستشارات برينان آند بارتنرز Brennan & Partners، تريد الشركات الكفاءة ووفورات الحجم، في حين يعطي صانعو السياسات الآن الأولوية للسيطرة المحلية على الإمدادات الحيوية والوصول إليها. العبارة الرسمية الطنانة هي "السيادة" الاقتصادية والتكنولوجية.وجه الانهيار المالي في 2008 أول ضربة كبيرة للافتراضات القديمة. لم يعد الاعتماد الاقتصادي المتبادل ذا منفعة خالصة بعد انهيار النظام المصرفي الدولي. رأى السياسيون الشعبويون - دونالد ترمب في الولايات المتحدة، وأنصار بريكست، وأحزاب أقصى اليمين واليسار في جميع أنحاء أوروبا - فرصتهم ولوحوا بالعلم. الناخبون الذين تعرضوا للإهمال شعروا أن العولمة خدعتهم.في أعقاب الانهيار جاء اشتداد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. كانت نقاط ضعف الرأسمالية حافزا للطموحات العالمية للصين في عهد تشي جينبينج - وعززت بدورها مخاوف الولايات المتحدة من أن بكين تتقدم عليها في التكنولوجيات الرقمية المستقبلية. الاعتماد الاقتصادي المتبادل الذي كان في الماضي مصدرا مفترضا للاستقرار الجيوسياسي ينظر إليه الآن على أنه نقطة الضعف القاتلة. توحد الجمهوريون والديمقراطيون في واشنطن في قضية "الانفصال عن الدول الأخرى".لو كان هذا في مشهد مختلف، ربما كان كوفيد - 19 قد أخذ العالم في الاتجاه المعاكس. رغم كل الدلائل على العكس، لا توجد إصلاحات محلية لفيروس أظهر نفسه محصنا ضد حدود الدول، وهناك قلة من التحديات التي تلتقي فيها المصالح الوطنية والعالمية بشكل واضح. لن تنجو الدول التي كانت متقدمة على غيرها في خط اللقاح من العواقب. لا فائدة من إعادة فتح المطارات إذا لم يكن هناك مكان آمن للطيران.بدلا من ذلك، أدى الوباء إلى تدافع للحصول على حلول وطنية - وهي منافسة كانت في البداية لتأمين المعدات الطبية لعلاج ضحايا الوباء، وأخيرا للاستيلاء على أكبر حصة من اللقاحات المتاحة.لا ينبغي أن نستغرب ذلك. قد تكون الفيروسات عالمية لكن السياسة محلية كما أن الشعبوية المتزايدة تركت الحكومات في حالة دفاعية. أدى تفكك النظام الدولي بعد الحرب الباردة وعودة التنافس بين القوى العظمى إلى استنزاف الثقة بين الحلفاء.يكمن الخطر في أن يسرع كوفيد الترويج بطريقة أوسع للاكتفاء الذاتي وتفضيله على التعاون – الدرس الذي استخلصته الحكومات هو، كما هي الحال في التكنولوجيا الرقمية، فإن الوضع هو نفسه في العلوم الحيوية والصناعات التي هي أبعد من ذلك بكثير.هناك الكثير مما يمكن قوله لمصلحة الترويج لمصادر جديدة للإمداد في صناعات استراتيجية مختارة. قد يكون من المعقول أيضا أن تبني الدول مخزونات ومرافق إنتاج لمعالجة نقاط ضعف محددة. لكن الدعوة الواسعة إلى "السيادة" تدفع العالم بالفعل نحو الحمائية. هناك خط رفيع بين الحكم الذاتي والاستقلال الذاتي.هناك أيضا المسألة الصغيرة حول من يدفع. هناك مشكلة في أن تقرر أن الغرب يجب ألا يصبح معتمدا على معدات من شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، مثلا، وأنه لا يمكن السماح للصين بالسيطرة على إنتاج الأدوية. لكن يجب على شخص ما أن يتحمل الفاتورة لإقناع الشركات الأخرى بسد الثغرات.إذا كان السياسيون جادين بشأن المرونة، فلا يمكنهم الاستعانة بمصادر خارجية لها. عندما يفكرون في مكان رسم الخط الفاصل بين المخاطر غير المقبولة التي لا يمكن تجنبها، يجب أن يضعوا شيئين في الحسبان. الأول، أن التحول من الإنتاج في الوقت المناسب وسلاسل التوريد الطويلة إلى الموجودات والمخزونات الكبيرة أمر مكلف. الآخر، بالنظر إلى مدى الصدمات المحتملة التي تواجهها الدول، لن يكون ذلك مضمونا على الإطلاق.