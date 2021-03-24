توقعات بنمو الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 2%

قالت شركة الطاقة النرويجية العملاقة إكوينور اليوم إن من المتوقع نمو الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي اثنين بالمئة هذا العام بعد انكماشه بنحو أربعة بالمئة في 2020.

أضافت الشركة أن انخفاض العام الماضي نجم عن طقس دافئ نسبيا وإجراءات الحجر الصحي التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي حين استمرت الإغلاقات الشاملة في الربع الأول من 2021، فإن تأثيرها على طلب الغاز أقل، حسبما ذكرت إكوينور.

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز:"توقعنا للعام 2021 يرتكز على عودة إلى متوسط الطلب على التدفئة لموسم الشتاء وتعاف تدريجي للنشاط الصناعي والتجاري".

وأضافت: "نتوقع انتعاشا تدريجيا للطلب على الغاز في 2021، لكن العوة إلى مستويات ما قبل كوفيد لن تكون قبل 2022".

إكوينور ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد جازبروم الروسية.