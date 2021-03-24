خلال شهرين.. نتائج أولية لتجربة تجمع لقاحي "سبوتنيك في" و"أسترا زينيكا"

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمتريف اليوم إن من المتوقع ظهور نتائج أولية خلال شهرين لتجربة لقاح مضاد لكوفيد-19 يجمع بين لقاحي سبوتنيك في الروسي وأسترا زينيكا البريطاني.

وقال ديمتريف رئيس الصندوق الذي يسوق اللقاح الروسي في أنحاء العالم إن تجارب اللقاح المجمع ستبدأ الأسبوع القادم في الإمارات وفقا لرويترز.