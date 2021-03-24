الرياض تجمع ممثلا هوليووديا بوالديه

يواصل معرض "نور على نور" استقبال الجمهور، مقدما كل أنواع الفنون المرتبطة بالإضاءة والتقنيات، وحتى النحت، حيث يحتضن عمل "ليو (جورج وإيرميلين)"، ويقدم ليوناردو دي كابريو ممثل هوليوود الشهير في صورة مزدوجة مع والدته ووالده، ونحته أورس فيشر الفنان الأمريكي من مادة قابلة للذوبان، بدأت شعلتها مع انطلاق احتفالية "نور الرياض"، وستنطفئ نهاية الاحتفال، ليظهر للمتابع عمل فني آخر ذو رسالة فنية عالية.ومن أبرز الأعمال ذات القيمة الفنية العالية، عمل "غرفة المرايا اللانهائية - تألق الأرواح"، ليايوي كوسوما المصممة والفنانة اليابانية، الذي يأخذ الزائر في نزهة تشبه الحلم عبر عالم بديل، وتوجد الصور المنعكسة مجالا مرئيا لا نهاية له من الأضواء المتلألئة بألوانها المتعددة والمنيرة.وكان للفنانة العربية لارا بلدي قطعة فنية معلقة في إشارة إلى النوافذ الزجاجية الملونة، وفنون الماندالا والأرابيسك والعوالم الخلوية الدقيقة والسماء الليلية اللا نهائية، حملت عنوان "روبا فيكيا كاليدوسكوب"، حيث يسطع العمل بأضواء المعرض التي ترتد عن الخلفية المصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ.وشارك استوديو تيم لاب الياباني بعمل "الزهور والناس - عام كامل في الساعة"، وجاء العمل على شكل برنامج حاسوب يحول العمل الفني باستمرار في الزمن الحقيقي ليراكم الصور الزهرية التي لا تكرر نفسها أبدا، وهذه الصور الزهرية المرتبطة بدورة الحياة القائمة على النمو والذبول، التي تظهر خصوصا عندما يلجأ زائر المعرض إلى تغيير مكانه من الشاشات التي تقترب منه أو تبتعد عنه، لتطلق البراعم أو يلفها الذبول من تلقاء ذاتها.