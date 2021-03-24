اختتام فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي.. طرح 1000 مشروع مقدمة من 37 جهة حكومية وخاصة



اختتمت الهيئة السعودية للمقاولين اليوم، فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بأكثر من خمسين ألف زيارة للمعرض المصاحب للمنتدى.

وشارك في المنتدى مجموعة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة لعرض مشاريعهم للحضور من مقاولين وموردين ومهتمين خلال المنتدى الافتراضي.

وبلغ عدد الجهات المشاركة في المنتدى أكثر من 37 جهة وهم: شركة أرامكو السعودية، شركة سابك، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل/الهيئة العامة للنقل، وزارة العدل، وزارة الرياضة، الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للأوقاف، ديوان المظالم، الجمارك السعودية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، معهد إدارة المشاريع، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة البحر الأحمر للتطوير، الهيئة العامة للموانئ، شركة تطوير المباني، مدينة المعرفة الاقتصادية، أمانة المنطقة الشرقية، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الشركة الوطنية لخدمات الطاقة "ترشيد"، أمانة منطقة الرياض، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، شركة آمالا، الشركة الوطنية للإسكان، أمانة محافظة جدة، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية لشراكات المياه، المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، شركة روشن العقارية، شركة انجي، مجموعة التميمي، مدينة الملك فهد الطبية، المركز الوطني للتنمية الصناعية، جامعة الأميرة نورة، الشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، شركة أم القرى للتنمية والإعمار "مسار"، شركة أرماح الرياضية، شركة هيل إنترناشونال، ومعهد إدارة المشاريع (الدولي).

وجرى خلال منتدى المشاريع المستقبلية، توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين وكلٌ من: مركز الدراسات والبحوث القانونية، شركة آمالا، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، معهد إدارة المشاريع، الأكاديمية الوطنية للطاقة، المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان) والمركز الوطني للتدريب الإنشائي.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تفعيل التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات فيما يخدم أهداف الهيئة وخطتها الإستراتيجية لتطوير القطاع.

الجدير بالذكر أن منتدى المشاريع المستقبلية لعام 2021 بالنسخة الافتراضية حقق نجاحاً كبيراً يضاف للإنجازات السابقة للمنتدى لعام 2019 و2020 حيث سجل أكثر من خمسين ألف زيارة للمعرض من المهتمين في القطاع.

وبلغ عدد المشاريع التي عرضت خلال أيام المنتدى إلى أكثر من 1000 مشروع مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة بقيمة إجمالية تجاوزت 600 مليار ريال.

وقدمت الهيئة السعودية للمقاولين في نهاية اليوم الثالث والأخير من منتدى المشاريع المستقبلية، الشكر والامتنان لجميع الجهات المشاركة والحضور بمناسبة تشريفهم ومشاركتهم في المنتدى لهذا العام على أمل اللقاء بالجميع في النسخ القادمة من المنتدى -بمشيئة الله-.