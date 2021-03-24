هيئة الموسيقى : 30 مايو آخر موعد لاستقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية

واصلت هيئة الموسيقى عملها على استقطاب المواهب والخبرات للانضمام إلى (الفرقة الوطنية للموسيقى) وذلك من خلال فتح المجال أمام الموسيقيين والعازفين السعوديين من الجنسين لتقديم طلباتهم للانضمام للفرقة حتى 30 مايو على أن تخضع الطلبات للتقييم لاختيار الأعضاء وفق الشروط والأحكام.

وتهدف هذه الخطوة إلى تكوين فرقة موسيقية سعودية مكونة من مواهب وكوادر مؤهلة يتم تدريبها وفق أسس موسيقية صحيحة. واشترطت أن يكون عمر المتقدم 18 عاما فما فوق ويمتلك خبرة موسيقية مع إجادة العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسة والعزف بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية كذلك رفع المتقدمين مقطع فيديو مدته دقيقتين على منصة يحتوي على عزف الآلة التي يُجيدها المتقدم وبدون استخدام محسنات صوتية في استوديو أو خلافه.

وستعمل على تمثيل المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية مع ما يتضمنه ذلك من دعم للمواهب الوطنية وتأصيل للموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية. يذكر أن الفرقة الوطنية للموسيقى إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي.