لتمويل نموه .. "تيلجرام" يجمع مليار دولار من إصدار سندات

أصدر تطبيق "تيلجرام" المشفر للمراسلة سندات بأكثر من مليار دولار لتمويل نموه على ما أعلن الشريك المؤسس للمنصة الشهيرة الروسي بافيل دوروف أمس. واوضح دوروف عبر قناته على "تيلجرام" أن السندات أصدرت "لبعض أكبر المستثمرين وأكثرهم كفاية في كل أنحاء العالم".

واعتبر أن ذلك سيتيح للتطبيق مواصلة نموه عالميا مع البقاء وفيا لقيمه واستقلاليته بحسب "ا ف ب". وشرح أن الحصيلة المالية للإصدار ستساعد في دعم استراتيجية تحقيق الدخل التي أعلنتها الشركة في ديسمبر. وأعلن "تيلجرام" إطلاق خدمات مدفوعة اعتبارا من 2021 لتمويل نموه بعد فشل مشروع لجمع الأموال والعملة الافتراضية. ويأتي هذا الإعلان في وقت تسجل زيادة مطردة منذ أشهر في عدد المستخدمين الجدد للتطبيق المعروف بمستوى عال من التشفير.

وكشف دوروف منتصف يناير الفائت أن عدد مستخدمي "تيلجرام" ازداد 25 مليونا في ايام قليلة ما رفع مجموعهم إلى أكثر من 500 مليون نتيجة لإعلان خدمة "واتساب" المنافسة قواعد جديدة تتيح لها تَشارُك مزيد من البيانات مع الشبكة الأم "فيسبوك". لكنّ "تيلجرام" تواجه بسبب هذا النمو زيادة في الإنفاق على المعدات وعرض النطاق الترددي وفقا لمقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها وعن وثائق داخلية أن الشركة اضطرت إلى سداد 700 مليون دولار للدائنين بحلول نهاية أبريل. وأسس الأخوان بافل ونيكولاي دوروف "تيلجرام" في 2013 وهما أيضا مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة "فكونتاكتي". ويؤكد "تيلجرام" أن الأمان أولوية بالنسبة إليه ويرفض عموما التعاون مع السلطات ما أدى إلى محاولات لمنعه في بعض البلدان خصوصا في روسيا.