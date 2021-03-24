أرباح "أسيج" تتراجع 50% خلال 2020

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 3.5 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 7 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 50%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذه السنة مقارنة بالعام السابق الى الانخفاض في اجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 3% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 5% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 5% والانخفاض في صافي الارباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 53% والانخفاض في صافي الارباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 45% والزيادة في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 21 % بالرغم من الارتفاع في العمولات المكتسبة من اعادة التأمين بنسبة 10% و الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 6 % والارتفاع في ايرادات اكتتاب أخري بنسبة 178% والانخفاض في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 8 % والارتفاع في رد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 1818% .