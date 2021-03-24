ارتفاع صافي أرباح "جزيرة تكافل" بنحو 6% خلال 2020

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 39.9 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 37.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 5.9%.

ويعود سبب الارتفاع في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الإرتفاع في صافي نتائج الإكتتاب بمبلغ قدره 26.3 مليون ريال.

وبلغ صافي الأقساط المكتسبة للعام الحالي 203.5 ملايين ريال مقابل 101 ملايين ريال للعام السابق ، بزيادة قدرها 101 ٪ نتيجه الى نمو الأقساط المكتتبه بنسبة 80%.

كما بلغت إيرادات استثمارات حملة الوثائق للعام الحالي 10.7 مليون ريال مقابل 2.4 مليون ريال للعام السابق ، بزيادة قدرها 345 ٪ .

وبلغت إيرادات استثمارات المساهمين للعام الحالي 13.9 مليون ريال مقابل 10.6 ملايين ريال للعام السابق ، بزيادة قدرها 31 ٪.