"بنك الرياض" يوافق على توزيع 1.5 مليار ريال أرباحا نقدية عن العام 2020

أعلن مجلس إدارة بنك الرياض الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية، حيث تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 مليار ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2020/12/31، بواقع (50) هللة للسهم وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الثلاثاء 2021/04/06.

كما تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (نصف /ربع) سنوي عن العام المالي 2021.