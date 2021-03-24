«المقاولين»: منصة مقاول ستضبط أسعار البناء ضمن بيئة تنافسية

كشف لـ"الاقتصادية" ثابت آل سويد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، أن منصة "مقاول" ستسهم مع مرور الوقت في ضبط بيئة عمل المقاولين بشكل أوسع، من حيث استبعاد المخالفين الممارسين مهنة المقاولات بشكل غير نظامي من السوق. وأضاف آل سويد، أن "المنصة تسهم أيضا في ضبط أسعار المقاولين للتناسب مع الملاءة المالية للأفراد والمنشآت الراغبين في بناء عقاراتهم ومشاريعهم"، لافتا إلى أن منصة مقاول ستوجد بيئة تنافسية وشفافة بين جميع المقاولين. ودعا جميع المقاولين المخالفين إلى ضرورة الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في قطاع المقاولات والحصول على تسهيلات وإعفاءات لهم للعمل بشكل نظامي في قطاع المقاولات في المملكة.وعلى هامش منتدى المشاريع المستقبلية شاركت الهيئة العامة لعقارات الدولة في أعمال المنتدى، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين افتراضيا هذا العام.وأسهمت الهيئة بورقة عمل حول "الفرص الاستثمارية لعقارات الدولة"، إضافة إلى إقامة جناح افتراضي لعرض مشاريعها والخدمات والجهود التي تقدمها للمستفيدين والمهتمين.واستعرضت مشاركة الهيئة في المنتدى الأدوار الرئيسة والأهداف الاستراتيجية لأعمالها والأطراف المستفيدة، إضافة إلى جهودها في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لعقارات الدولة، من أجل وصول رسالتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة، وتحقيق رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستخدمة بالشكل الأمثل.