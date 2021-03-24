«المقاولين»: منصة مقاول ستضبط أسعار البناء ضمن بيئة تنافسية

وعلى هامش منتدى المشاريع المستقبلية شاركت الهيئة العامة لعقارات الدولة في أعمال المنتدى، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين افتراضيا هذا العام.
وأسهمت الهيئة بورقة عمل حول "الفرص الاستثمارية لعقارات الدولة"، إضافة إلى إقامة جناح افتراضي لعرض مشاريعها والخدمات والجهود التي تقدمها للمستفيدين والمهتمين.
واستعرضت مشاركة الهيئة في المنتدى الأدوار الرئيسة والأهداف الاستراتيجية لأعمالها والأطراف المستفيدة، إضافة إلى جهودها في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لعقارات الدولة، من أجل وصول رسالتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة، وتحقيق رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستخدمة بالشكل الأمثل.
أضف تعليق