«نمو» تتراجع 1.5 % .. وقيمة التداولات تهبط إلى 20 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.5 في المائة لتغلق عند 24057 نقطة فاقدة 357 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 32 في المائة إلى نحو 20 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 33 في المائة إلى 190 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 27 في المائة إلى 645 صفقة. وارتفع سهم "حديد وطني" وحيدا بنحو 0.14 في المائة ليغلق عند 72.10 ريال. وتصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 340.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 159 ريالا، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بنحو 0.45 في المائة ليغلق عند 33 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 8.7 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 6.2 مليون ريال، وحل ثالثا "حديد وطني" بقيمة 3.3 مليون ريال.