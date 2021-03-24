كيف أصبحت سترايب أكثر الأصول قيمة في وادي السيليكون

حتى المؤسس المشارك لسترايب اعترف بعدم وجود شيء جذاب أو مثير بشكل واضح حول تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تركز عليها شركته.في مقابلة مع فاينانشيال تايمز الأسبوع الماضي، قال جون كوليسون الذي أطلق سترايب في 2010 مع شقيقه باتريك: "إنه هامش منخفض (...) إنها تنافسية للغاية"، مضيفا أن موظفي سترايب هم "مخلوقات الغابة الغريبة والشاذة المهووسون بالمدفوعات".عادة ما تكون أبرز الشركات الناشئة في وادي السيليكون هي مشاريع الإنترنت الاستهلاكية مثل فيسبوك وأوبر - وهي شركات جريئة وسريعة النمو تعمل بلا هوادة على الهيمنة العالمية والوعي الهائل بالعلامة التجارية المصاحب لها.مع ذلك، سترايب - وهو اسم غير مألوف لمعظم الناس خارج صناعة التكنولوجيا - هي الآن على رأس قائمة الشركات الخاصة الأكثر قيمة في وادي السيليكون بعد أن قدر المستثمرون قيمتها بـ95 مليار دولار الأسبوع الماضي.برنامج سترايب يجعل من السهل على أي موقع ويب أو تطبيق أن يقبل المدفوعات، دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص خاصة أو إبرام صفقات مع كثير من البنوك المختلفة ومشغلي البطاقات الذين قامت الشركة بدمجها بالفعل.يستند ارتفاع تقييم سترايب إلى نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام الماضي، إلى اعتقاد المستثمرين، بما في ذلك وكالة إدارة الخزانة الوطنية في إيرلندا، وفيديليتي وسيكويا كابيتال، بأن رقمنة التجارة والمدفوعات لا تزال أمامها مسافة للتطوير.قالت ديفيا سورياديفارا، المديرة المالية لشركة سترايب: "حجم الفرصة هو شيء انتبه إليه الناس (...) لا يزال هناك الكثير من النمو المتبقي".مع تحول اقتصاد الإنترنت بعيدا عن الإعلان ونحو التجارة الإلكترونية والمدفوعات، وصف بنديكت إيفانز، وهو محلل لصناعة التكنولوجيا، فرصة سترايب بطريقة أخرى: "إنها ضريبة بنسبة 3 في المائة على مستقبل الإنترنت".تتمثل إحدى المزايا التنافسية الرئيسة لسترايب في إنجاز المزيد باستخدام موارد أقل. لديها نحو ثلاثة آلاف موظف، أي أقل بمقدار الثلث من فيسبوك في 2012 عندما أدرجت في البورصة بتقييم مماثل. تم تصميم أدواتها عبر الإنترنت بحيث يسهل على الشركات اعتمادها دون الحاجة إلى فريق مبيعات كبير أو فريق دعم.سمح لها ذلك بالحفاظ على كفاءة رأس المال، حتى مع توسعها إلى أكثر من 40 دولة. جمعت سترايب الآن 2.4 مليار دولار حتى تاريخه، مقارنة بتمويل أوبر بقيمة 14 مليار دولار في تمويل الأسهم قبل طرحها العام الأولي في 2019.سجلت سترايب نحو ملياري دولار من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لمصدر اطلع على الأرقام. قال المصدر إن هذه الإيرادات ترجمت إلى أكثر من 120 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.رفضت سترايب التعليق على الأرقام، التي قد لا يتم حسابها أو تقديمها بطريقة يمكن مقارنتها مباشرة بأقرانها المدرجة في البورصة.تشير الأرقام إلى أن الشركة يتم تقييمها على أساس إيرادات متعددة لا تختلف عن مجموعات المدفوعات الأخرى عبر الإنترنت التي تقدم مجموعة مماثلة من الخدمات، مثل أدين Adyen، التي تبلغ قيمتها السوقية 60 مليار يورو، أو باي بال، التي تقدر قيمتها بحدود 300 مليار دولار.قال كونور أوكيلي، الرئيس التنفيذي لوكالة إدارة الخزانة الوطنية في إيرلندا، إنه "مرتاح للغاية" للاستثمار في سترايب بتقييم 95 مليار دولار، بالنظر إلى سرعة نموها. أضاف: "حتى لو لم يقوموا بكثير من الابتكارات الإضافية – وهو ما سيفعلونه بالطبع - فإنهم منذ الآن جزء لا يتجزأ من أكبر اتجاه طويل الأمد في عصرنا: تسريع الرقمنة ونمو التجارة الرقمية".في إشارة إلى شهية المستثمرين القوية، أجرت سترايب محادثات حول صفقة من شأنها أن تسمح للمستثمرين بشراء ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار من الأسهم من المساهمين الحاليين بسعر التمويل الأخير نفسه أو قريبا منه، حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات.بيان مهمة سترايب المتمثل في "زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإنترنت" لا يقل فخامة عن مخطط فيسبوك لربط جميع الناس على هذا الكوكب. ولكن على عكس تطبيقات الوسائط الاجتماعية أو الشركات الناشئة في اقتصاد الوظائف المرنة، تعمل سترايب في صناعة منظمة بشكل مكثف حيث لا يمكن تطبيق نهج وادي السيليكون المتمثل في "التحرك بسرعة وتحطيم الأشياء".هناك جانبان لأنموذج أعمال سترايب أثارا حماس المستثمرين. أحدهما هو البنية التحتية الأساسية لمعالجة المدفوعات، حيث تتقاضى سترايب عادة رسوما تبلغ 2.9 في المائة تقريبا عن كل معاملة - 1.9 في المائة في أوروبا، حيث تكون رسوم البطاقات أقل عادة.السعر الذي تفرضه سترايب ليس أرخص سعر متاح ولكن مفتاح جاذبيته هو السرعة والبساطة في التكامل، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي بنت أعمالها عليها.قالت داينا فورد، محللة المدفوعات في جارتنر: "كان هناك الكثير من المجال المفتوح للشركات الصغيرة التي لم تكن مؤهلة للحصول على حساب تاجر. لم يكن عليهم أن يأخذوا حصة السوق من الشركات الكبيرة القائمة".من جانبها قالت سورياديفارا إن أعمال المدفوعات الأساسية "مكتفية ذاتيا. لسنا بحاجة بالضرورة إلى جمع المزيد من الأموال من أجل تنمية هذا العمل"، واصفة الجزء الثاني من أعمال سترايب بأنه "البناء للمنصات" - إطلاق خدمات إضافية يمكن أن توفر مبالغ كبيرة من المال على نطاق واسع، أو يمكن لزبائن سترايب أن يفرضوا رسوما إضافية على مستخدميهم، ما يؤدي إلى تحقيق مصادر إيرادات جديدة.زبون جديد لسترايب، وهو شركة التجزئة الفاخرة ماتشيزفاشون Matchesfashion، تحولت إليها في البداية لأن تكنولوجيتها كانت أسهل في الاستخدام. لكن الشركة التي مقرها لندن تبيع أيضا سلعا مرتفعة الثمن للمشترين في أكثر من 170 دولة - ما يوجد بالضبط المعاملات عبر الحدود من النوع الذي يمكن للأنظمة المصرفية حظره عن طريق الخطأ.قال نيكولاس بيكارتس، نائب رئيس التطوير العالمي في ماتشيزفاشون، إن سترايب زادت من معدل قبولها - معدل تكرار عمليات الشراء التي تتم بنجاح - بنحو نقطتين مئويتين. أضاف: "بالنظر إلى حجم أعمالنا، فإن الأمر يستحق الكثير من المال".من أجل تقديم المزيد من المنتجات الجديدة، وتوسيع تغطيتها الجغرافية، قالت سورياديفارا، إن سترايب "تستثمر بجنون في 2021، مع التطلع إلى العقد المقبل".لكن آخرين ينظرون بقوة الآن إلى الفرصة نفسها للانضمام إلى أنظمة المدفوعات المجزأة في العالم. قالت ليلي فارون، محللة المدفوعات في فورستر: "أصبح قبول المدفوعات ببطاقات الائتمان أكثر قدرة على المنافسة لأنها أصبحت سلعة".للتوسع خارج سوقها الأساسي للشركات الصغيرة، يتعين على سترايب التغلب على المنافسة ليس فقط من شركات المدفوعات التقليدية مثل جلوبال بايمنتس Global Payments وويرلد باي Worldpay وفيسرف Fiserv ولكن أيضا شركات الجيل التالي الأخرى، بما في ذلك باي بال، وأدين، وCheckout.com ومجموعة متزايدة من الشركات الناشئة الصغيرة التي تبحث عن جزء من سوق بمليارات الدولارات.قال جيوم بوساز، الرئيس التنفيذي لشركة Checkout.com التي يوجد مقرها في لندن، في مقابلة في كانون الثاني (يناير) إنه يتوقع أن يتضاعف حجم مدفوعات شركته هذا العام بعد أن تضاعف ثلاث مرات في 2020. أضاف أن صافي الإيرادات تضاعف تقريبا العام الماضي، وذلك بفضل بصمة دولية تدعم عملات أكثر من سترايب. قال: "تم دائما بناء خندقنا المائي حول امتلاك كل هذه التراخيص فعليا في جميع أنحاء العالم".شدد كوليسون على أن سترايب تتوسع أيضا بسرعة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تجذب عملاء أكبر من الشركات، مثل إنستجرام التابع لشركة فيسبوك وموفر البرامج أتلاسيان Atlassian. واستشهد بـ50 زبونا يعالجون أكثر من مليار دولار سنويا في المدفوعات للتدليل على أنها حققت "أطنانا وأطنانا من التقدم في قطاع المؤسسات". قال: "أحد الأشياء التي نركز عليها بشدة هو القدرة على خدمة العملاء في جميع أنحاء نطاق الحجم".يتوقع جون دوران، الشريك العام في شركة رأس المال المغامر TCV، التي دعمت شركات المدفوعات بما في ذلك ريفولت Revolut ومولي Mollie ـ مقرها أمستردام ـ أن سترايب ستجد أن النمو في أوروبا أصعب مما كان عليه في الولايات المتحدة. قال: "بالنظر إلى حجم سوق المدفوعات الأوروبية وطبيعتها المجزأة (...) نعتقد أن هناك مساحة لفائزين متعددين".في حين أن منافسيها قد يكونون قادرين على تسليط الضوء على الدعم لعدد أكبر من الدول أو أنواع الدفع أو حتى العملات المشفرة، جادل كوليسون بأن قدرة سترايب على الدفاع عن أعمالها من منافسيها ليست مدفوعة بأي منتج أو ميزة معينة، ولكن آفاق الشركة.أشار إلى "المنظور العالمي" لشركة في وادي السيليكون أسسها مهاجران إيرلنديان شابان وقدرتها على التخطيط لمدة خمسة أو عشرة أعوام مقبلة. قال: "البنية التحتية (للمدفوعات) عالمية ويجب أن تكون لديك عقلية طويلة الأجل".