المحتالون ينصبون شباكهم حول مكاتب العائلات الثرية

"سايمون! أنا سعيد للغاية لأننا اتفقنا على صفقة حول مثل هذا العمل الفني الشهير. كما أقول دائما، نحن لسنا مالكين. لكن أوصياء. تفاصيل مصرفية جديدة مرفقة، فقط لتكون في الجانب الآمن. تحياتي لأماندا - وآمل أن يشفى الأطفال من نزلات البرد!".كاد بريد إلكتروني كهذا أن يكلف جامعا بريطانيا للأعمال الفنية ستة ملايين جنيه. فقد تم إرساله إلى مكتب العائلة الذي يدير شؤونه المالية من قبل مجرمين ينتحلون صفة تاجر قطع فنية حقيقي، كان الجامع الثري يتفاوض معه منذ عام.يتذكر بول ويستال، مؤسس شركة أجريوس، وهي شركة بريطانية توظف موظفين لمكاتب العائلات: "ظهر (الـ) عميل على الشاشة مع المتسللين خلال صفقة قيمتها ستة ملايين جنيه. كانت جميع المراسلات عبر البريد الإلكتروني – من وإلى (...) عندما توصلا أخيرا إلى نتيجة بشأن السعر، تلقى (العميل) بريدا إلكترونيا يقول شيئا ما على غرار، آمل أن يتعافى الأطفال من نزلات البرد - لقد قمنا للتو بتعديل التفاصيل المصرفية الخاصة بنا للأمان وهي مرفقة".ولأنها كانت تبدو مثل رسائل بريد إلكتروني سابقة، أرسل العميل المحب للفن ردا. لحسن الحظ، برهن مكتب عائلته على قوته: هيكل عمل المكتب مبني على المساءلة الشخصية. اتصل شخص ما في المكتب بالتاجر الحقيقي للتحقق من المعاملة قبل الموافقة على التحويل.عندها تم اكتشاف أن المتسللين كانوا يراقبون جميع مراسلات البريد الإلكتروني، ويتعلمون انتحال النبرة واللغة المستخدمة - حتى التقاط الأخبار العائلية الخاصة وأسماء الشركاء والأطفال.تضاعفت مشكلات الأمن السيبراني مع التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الثروات. الوصول العالمي الفوري للإنترنت أتاح للعائلات الغنية كثيرا من الفرص الاستثمارية الجديدة، لكنه زاد في الوقت نفسه من تعرضها للجرائم الإلكترونية.جائحة كوفيد - 19، التي أجبرت كثيرا من الأغنياء ومديري مكاتب العائلات على العمل في المنزل، أدت إلى زيادة فرص المحتالين لاستغلال روابط الاتصالات.يقول أوليفر جريجسون، العضو المنتدب لبنك جية بي مورجان الخاص في لندن: "مع تحولنا إلى الرقمنة وبدء العمل من المنزل، زادت نواقل الهجوم بشكل هائل. هناك انتشار أكبر بكثير نتيجة وباء كوفيد - 19".بروين دولفين، شركة إدارة الثروات في المملكة المتحدة، التي تخدم أكثر من 80 ألف عميل خاص وجمعيات خيرية وصناديق معاشات تقاعدية، هي أيضا على دراية بالمخاطر المتزايدة.النهج تجاه المستثمرين الأفراد ومستشاريهم يشبه الهجمات على المكاتب العائلية. يقول سايمون ماير، رئيس قسم الخصوصية وأمن المعلومات في شركة بروين دولفين: "في المحاولات التي رأيناها، عادة ما يكون السيناريو هو أن يتم الاتصال بعميل من قبل محتال يتظاهر بأنه من السلطات. ثم يقدم عذرا معقولا لماذا يجب على العميل سحب استثماراته منا ونقلها إلى حساب آخر، الذي ينتهي به الأمر إلى حساب المحتالين. يمكنهم إنشاء عناوين بريد إلكتروني مشابهة جدا لعناويننا وتقليد ألوان الشركة بحيث تبدو رسائلهم بالبريد الإلكتروني وحتى موقعهم على الويب مقنعا للغاية".يضيف ماير: "بينما لم نشهد زيادة في التهديدات أو القلق بشأنها، فإن التهديد حقيقي. المحتالون الآن متطورون يمكن تصديقهم إلى حد كبير".استطلاع أجري 2020 على 200 مدير تنفيذي للمكاتب العائلية، أجرته بوسطن برايفيت، وهي مجموعة استثمارية تدير 14 مليار دولار، وجد أن 26 في المائة عانوا هجمات إلكترونية.ولأنه حتى أكبر المكاتب العائلية تفتقر إلى الموارد الأمنية التي لدى البنوك أو الشركات التجارية الدولية، فهي هدف مغر. وكذلك المستثمرون ذوو الموارد الأكثر تواضعا - ومستشاروهم الماليون.يقول جيم بيرتلز، العضو المنتدب في شركة إدارة الثروات تيدمان أدفايزرز Tiedemann Advisors: "نظرا لأنهم غالبا ما يفتقرون إلى عدد كبير من الموظفين وأنظمة وإجراءات شاملة حول الأمن السيبراني، يمكن اعتبارهم بالقدر نفسه عرضة للانتهاكات الرقمية، إن لم يكن أكثر". ويلاحظ أن "افتقار مكاتب العائلة للبنية التحتية يجعل من السهل على المجرمين اكتشاف بصماتها المادية والرقمية".وهي بالتأكيد هدف أسهل من التسلل إلى بنك يتمتع بحماية جيدة، كما يشير جاري هيلز، نائب أعلى للرئيس في مجموعة أبيكس، التي تقدم خدمات الشركات لمديري الأصول والمكاتب العائلية. يقول: "تستثمر الشركات والمؤسسات تريليونات الدولارات في حماية نفسها من مجرمي الإنترنت. مكاتب العائلة (...) تحتفظ بأصول كبيرة بالقدر نفسه، لكن من دون إجراءات أمنية مؤسسية صارمة مطبقة (...) غالبا ما ينظر إليها المخترقون على أنها ’قطوف دانية‘".حالات الإخفاق في تحديث وترقية البرامج الأساسية مثل البريد الإلكتروني وجداول البيانات تمتد إلى تنسيقات أكثر تعقيدا وأمانا - أو حتى إلى فحص الموظفين - على نطاق واسع.إذا لم يتم فحص الموظفين بشكل صحيح، فيمكن للمحتالين العمل داخل الشركة وكذلك في الخارج. في أجريوس، يقول ويستال إن إحدى العائلات التي لديها نشاط تجاري يدير أماكن للتزلج اتصلت أخيرا بعد أن تعرضت لمثل هذه الجريمة. "أدركوا أن موظفيهم، المكلفين بتصميم وتزيين الشاليهات، أنفقوا 50 ألف جنيه على الشموع، 40 ألف جنيه منها كانت مزورة".وجدت دراسة بوسطن برايفيت أن 28 في المائة من المكاتب العائلية لم تراجع المخاطر التي تشكلها أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة لجهات خارجية، في حين أن 81 في المائة لم تجر فحوص دورية على خلفية الموظفين.يقول جريجسون إن هذا يترك المكاتب العائلية مفتوحة لثلاثة أنواع من الهجمات الإلكترونية: التصيد الاحتيالي (يرسل المجرمون رسائل مزيفة يطلبون معلومات مالية)، الاحتيال في الدفع بالجملة (يرسل المجرمون تعليمات الدفع إلى البنوك)، والتحايل (يتلاعب المجرمون بحسابات البريد الإلكتروني لانتحال صفة مستفيدي مدفوعات حقيقيين).لكن لأن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا تزيد من الاعتماد على الاتصالات الإلكترونية، فإن شكلا آخر من أشكال الهجمات الممكنة عبر البريد الإلكتروني آخذ في الازدياد. أبلغ بنك جيه بي مورجان الخاص عن "زيادة كبيرة" في إرسال برامج الفدية: برامج ضارة مخفية تمنع أي فرد أو شركة من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر أو البيانات الخاصة بهم إلى أن يتم دفع فدية.لماذا، إذن، كثير من مكاتب العائلات لا تعزز دفاعاتها؟ يقول روبرت ستوفر جونيور، وهو مدير شركة عائلية ورئيس لقسم المكاتب العائلية في إي واي، إن وجود متطلبات تنظيمية أقل للأمن هو أحد العوامل. "المكاتب العائلية لديها حد أدنى (للمتطلبات الأمنية) للوفاء بها من منظور تنظيمي، ولا سيما بالمقارنة مع الشركات المالية المسجلة".إريك جوردون، رئيس مكتب إدارة الثروات الشخصية، أيكو، التابع لبنك جولدمان ساكس، يشير إلى أن التراخي أصبح يشكل عادة. "في كثير من الحالات، يكون الفصل بين الواجبات في مكاتب العائلة الواحدة محدودا بسبب نماذج التوظيف الهزيلة، وإذا تم اختراق هذا الشخص المعين الذي يتمتع بسيطرة كبيرة، فقد يتأثر مكتب العائلة بالكامل".كلما كان المكتب أصغر، زاد الضغط لمواكبة التكنولوجيا الرقمية. وجد استطلاع بوسطن برايفيت أن 31 في المائة فقط من المكاتب العائلية الأصغر نفذت إجراءات الأمن السيبراني، مقابل 60 في المائة من الشركات الأكبر.كافح كثيرون للحصول على مساعدة خارجية أيضا: قال 35 في المائة من المكاتب العائلية إن العثور على مورد طرف ثالث جيد لأنظمة إدارة المخاطر يشكل تحديا كبيرا.يقول بنك جيه بي مورجان الخاص، حين تصبح الأنظمة قيد التنفيذ، فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على الدفاعات. وهو يخبر العملاء بالبقاء على اطلاع دائم بأحدث إصدارات البرامج، وإعداد نسخ احتياطية للبيانات بانتظام وأن تكون لديهم خطة لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث بالنسبة لوظائف الأعمال الحساسة. أثناء الإغلاق، كان البنك يشدد أيضا على الحاجة إلى فصل الشبكات الشخصية والتجارية وتشفير الاتصالات عبر شبكة خاصة افتراضية.في بعض الأحيان، تكون الفطرة السليمة هي أفضل دفاع. يؤمن بيرتلز بالتكرار والتحقق من كل شيء. "تشمل الإجراءات الإضافية التي يمكن لمكاتب العائلة تنفيذها مصادقة ثنائية، واستلزام توقيعات متعددة للمستندات الحساسة، وتأكيدا صوتيا للتحويلات الإلكترونية".توافق كارلي دوشي، رئيسة تخطيط الثروات والاستشارات للأمريكتين في قسم المصرفية الخاصة في إتش إس بي سي. تقول: "الموظفون هم ’خط الدفاع الأول‘ لمكتب العائلة في مكافحة المخاطر الأمنية".وهي لا تعترض على اللجوء إلى الأساليب القديمة خلال الجائحة الحالية. "محام أعرفه لدى أحد مكاتب العائلة اشترى خزانة مقاومة للسرقة والحريق لتخزين مستندات العملاء السرية في المنزل أثناء الإغلاق".