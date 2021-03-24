إعادة البناء على نحو أفضل بعد الأزمة «3من 3»

تولد الاستثمارات من أجل إعادة البناء على نحو أفضل منافع اقتصادية كبيرة، لكنها تتطلب في الأغلب تكاليف مسبقة. فعلى سبيل المثال، تشير دراسات لأنظمة النقل والطاقة والمياه إلى أن كل دولار يستثمر في جعل مرافق البنية التحتية الجديدة أكثر قدرة على الصمود يوفر أكثر من أربعة دولارات على مدى عمر هذه المرافق. وبالمثل، يجلب توسيع أنظمة الحماية الاجتماعية منافع اقتصادية طويلة الأجل، والقدرة على الصمود والتكيف، والاعتماد على الذات إلى المستفيدين من هذه الأنظمة: لكن ذلك يتطلب بذل جهود واستثمارات، بما في ذلك السجلات الاجتماعية وآليات تقديم الخدمات.وفي الأمد الطويل، تساعد نهج إعادة البناء على نحو أفضل أيضا على إعادة توازن المالية العامة، وتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الدين. بيد أن هذه النهج تتطلب تمويلا ميسورا لاستيعاب التكاليف المسبقة من أجل الاستفادة من الموارد التي يتم توفيرها بمرور الوقت.وحول نذر قلة الموارد تلوح في الأفق، لكن ثمة مؤشرات واعدة، حيث تتطلب نهج إعادة البناء على نحو أفضل تمويلا يتجاوز ما تستطيع الدول الأشد فقرا تدبيره من مواردها الخاصة، أو ما يقدمه شركاء التنمية في الوقت الحالي. وستكون زيادة الموارد اللازمة للتعويض عما فقدته والتكيف مع العالم الجديد تحديا جسيما، لا سيما بالنظر إلى تناقص الموارد المحلية وزيادة أعباء المديونية، واشتداد صعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المتوقع أن تكون احتياجات التمويل الخارجي الكلية لهذه الدول أكبر كثيرا في الأعوام المقبلة مما كانت عليه فيما مضى. والدول التي تعاني عجزا كبيرا في ميزان ماليتها العامة أو أعباء مديونية كبيرة معرضة لمعاناة شديدة، ولا سيما تلك التي تتعرض لمخاطر مرتفعة للوقوع في ضائقة مديونية وتشتد حاجتها إلى التمويل من خلال المنح.ولن تكون تعبئة الموارد من أجل إعادة البناء على نحو أفضل أمرا سهلا ميسورا في ظل الضغوط الواقعة على التمويل في أنحاء العالم، ومع مواجهة حكومات الدول المانحة نفسها ضغوطا استثنائية. وفي أواخر العام الماضي، كانت هناك إشارة واعدة في تعهد مجموعة العشرين بتعزيز مساندتها للدول النامية التي تواجه الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة لجائحة كورونا. وهناك علامة مبشرة أخرى تتمثل في التقدم الذي يجري إحرازه لشراء اللقاحات وتقديمها إلى الدول النامية. وسيكون الاختبار الكبير التالي هو هل يستطيع المجتمع الدولي بدء دورة طموحة للعملية الـ 20 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية هذا العام، لأن أفقر الدول لا يمكنها إعادة البناء على نحو أفضل دون هذا التجديد.