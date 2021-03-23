647.2 مليار دولار عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي في 2020 .. الأعلى في 12 عاما

تسارع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة إلى قمة 12 عاما في 2020، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على تدفق السلع والخدمات.وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن عجز ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، قفز 34.8 في المائة إلى 647.2 مليار دولار العام الماضي. وكان ذلك أكبر عجز منذ 2008.شكلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي أيضا أكبر نسبة منذ 2008 وارتفاعا من 2.2 في المائة في 2019.وهبطت صادرات السلع والخدمات للأجانب والدخل القادم منهم 578.3 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار في 2020. وانخفضت واردات السلع والخدمات من الأجانب والدخل المدفوع لهم 411.3 مليار دولار إلى 3.87 تريليون دولار.وقفز العجز التجاري إلى 681.7 مليار دولار في 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019.إلى ذلك، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في شباط (فبراير) وسط أحوال جوية شديدة البرودة كان لها أيضا تأثير على النشاط في أجزاء أخرى من الاقتصاد الشهر الماضي.وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 18.2 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 775 ألف وحدة في فبراير شباط. وعدًلت الوزارة تقديراتها لمعدل مبيعات كانون الثاني (يناير) بالرفع إلى 948 ألف وحدة من 923 ألفا في التقرير السابق.كان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تتراجع مبيعات المنازل الجديدة 6.5 في المائة إلى معدل يبلغ 875 ألف وحدة في شباط (فبراير).من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه على تعيين لينا خان، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها لعمليات الاحتكار التي يمارسها عمالقة الإنترنت، رئيسة للوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، في خطوة تؤكّد رغبة الإدارة الديموقراطية في خوض معركة مع سيليكون فالي، بحسب "الفرنسية".في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب أقيمت دعاوى قضائية عدة على جوجل وفيسبوك بتهمة إساءة استخدام موقعهما المهيمن في السوق، وقد أطلقت هذه الدعاوى السلطات الفدرالية أو ولايات تحالفت سويا.وثمة تحقيقات جارية بما في ذلك في ممارسات كل من آبل وأمازون، العملاقين الباقيين في ما يعرف بـ"جافا" (جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون).ولا يتوقّع أن تخفّ هذه الضغوط عن هذا الرباعي إذا ما صادق مجلس الشيوخ على تعيين خان في منصبها الجديد.وعملت خان (32 عاما) أيضا كمستشارة قانونية لروهيت شوبرا، وهو مفوض في لجنة التجارة الفدرالية الذي عيّنه بايدن لرئاسة مكتب الحماية المالية للمستهلكين.وبرزت خان في الأوساط الأكاديمية العام 2017 عندما كانت طالبة بعد نشرها مقالا بعنوان "أمازون أنتيتراست بارادوكس" في مجلة القانون في جامعة يال.وهي اعتبرت أن القوانين الأمريكية غير كافية لمحاربة الممارسات الاحتكارية لمجموعات مثل "أمازون" للتجارة عبر الانترنت.وتتكون الوكالة الفدرالية لمكافحة الاحتكار من خمسة أعضاء، ويجب ألا يكون أكثر من ثلاثة أعضاء من حزب سياسي واحد.في بداية آذار (مارس)، أعلن تيم وو، وهو أيضا أستاذ في جامعة كولومبيا ومدافع عن الإنترنت المجاني والمفتوح، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض.ومن خلال اختيار شخصيات بخلفيات مماثلة، ترسل حكومة جو بايدن رسالة حازمة إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.وفي عهد باراك أوباما الذي كان جو بايدن نائبا له، كانت العلاقة بين الحكومة الأمريكية وسيليكون فالي متينة. لكنها شهدت تراجعا كبيرا في عهد ترمب فيها عبّر جزء كبير من الديموقراطيين عن قلقهم بشأن قوة هذه الشركات في السيطرة على البيانات الشخصية أو الرأي العام أو الأسواق الاقتصادية الرئيسية.إلى ذلك، قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنه في حين أن الولايات المتحدة ما زالت في أعماق جائحة إلا أن توقعاته للاقتصاد الأمريكي تحسنت بشكل كبير وإنه من بين صانعي السياسة النقدية الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ زيادة أسعار الفائدة في العام القادم.وقال كابلان في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي إن بي سي) إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5 في المائة في 2021 وأن يقترب معدل البطالة من 4 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، لكنه أكد أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيعتمد على تحقيق نتائج وليس على توقعات قوية.من جهة أخرى، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن الممثلة التجارية كاثرين تاي بحثت مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن بينها الممارسات التجارية الصينية وحقوق الإنسان وإصلاح منظمة التجارة العالمية.وفي إطار سلسلة اتصالات مع نظرائها في بعض من أكبر الاقتصادات في العالم، عبًرت تاي عن دعم إدارة بايدن للانخراط بشأن قضايا التجارة الرقمية والمشاركة في المنتديات الدولية، مثل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (آبك) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب "رويترز".وقال مكتب الممثل التجاري في بيان "اتفقت السفيرة تاي والوزير موتيجي أيضا على أهمية الانخراط المنتظم والمستمر فيما يتعلق بتلك المسائل وغيرها من القضايا التجارية المهمة."كان موتيجي المفاوضي الرئيسي في اتفاق محدود للتجارة مع الولايات المتحدة في 2019 مع سلف تاي، روبرت لايتهايزر. خفض ذلك الاتفاق الرسوم الجمركية اليابانية وزاد حصص لحوم الأبقار الأمريكية وغيرها من المنتجات الزراعية في مقابل خفض الرسوم الأمريكية على بعض السلع الصناعية اليابانية.