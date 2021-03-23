منظمة الصحة: ارتفاع حالات "كوفيد-19" في البرازيل على نحو خطير

حذرت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم الأمريكتين كاريسا إتيان اليوم من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل على نحو خطير، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

وقالت إن عدد الحالات ارتفع في ولايتي بوليفار وأمازوناس بفنزويلا، وفي المناطق الحدودية في بيرو وبوليفيا.

وأضافت أن "(معدلات) فيروس كوفيد-19 لا تشهد تراجعا، كما أن الجائحة لم تبدأ في الانحسار بعد".

وبحسب منظمة الصحة العالمية في إقليم الأمريكتين فإن تشيلي وباراجواي وأوروجواي تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس وفقا لرويترز.

