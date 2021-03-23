إدانة مخالفين لأنظمة السوق ولوائحها التنفيذية وتغريمهما 434.3 ألف ريال

أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة "والمحالة إليها من هيئة السوق المالية" ضد ثنيان عبدالعزيز ناصر آل ثنيان، وعبدالرحمن محمد علي بن ريس، حيث تم فرض غرامة مالية عليهما بإجمالي مبلغ قدره 434.3 ألف ريال.وقالت الأمانة، في بيانها أمس، إن منطوق القرار قد انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما على أسهم الشركات ووحدات الصناديق التالية: "الخزف السعودي"، "نماء للكيماويات"، "أسمنت حائل"، "دور للضيافة"، "طباعة وتغليف"، "سويكورب وابل ريت"، "ميفك ريت"، "القصيم القابضة للاستثمار"، "الجوف"، و"تشب"، وذلك خلال الفترة من 14 أيلول (سبتمبر) 2017 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) 2018، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا وتضليلا في شأن الورقة المالية للشركات والصناديق المشار إليها.وأَضافت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليهما، وفقا للتفصيل الآتي: تغريم ثنيان عبد العزيز ناصر آل ثنيان 110 آلاف ريال، ودفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها 16.63 ألف ريال. وفرض غرامة مالية قدرها 260 ألف ريال على عبدالرحمن محمد علي بن ريس، ودفع المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات إلى حساب هيئة السوق المالية، والبالغ قدرها 47.68 ألف ريال.وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.