"الشورى" : الموافقة على نظام مكافحة التسول .. وتعديل نظام مكافحة الغش التجاري

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام مكافحة التسول بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنه.

ويعالج مشروع نظام مكافحة التسول في 10 مواد ظاهرة التسول ويعمل من خلال ما تضمنه على الإسهام في القضاء على ممارسات التسول ومتابعة حالات ممارسيها من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية كما يتضمن النظام عددا من العقوبات التي من شأنها الحد من تنامي هذه الظاهرة.

وفي قرار آخر وافق المجلس في جلسته على تعديل المادة الـ 5 من نظام مكافحة الغش التجاري. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة.

كما وافق ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.

كما ناقش خلال الجلسة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستمع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال هذه الموضوعات التي قدمتها لجانه المتخصصة بعد أن أتمت دراساتها بشأنها.