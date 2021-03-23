"سيتي إيدج"تستهدف تعاقدات عقارية 16 مليار جنيه في 2021

قال محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إن الشركة المصرية تستهدف مبيعات تعاقدية بنحو 16 مليار جنيه (1.02 مليار دولار) في 2021 مقارنة مع 11 مليار جنيه في 2020.

أطلقت سيتي إيدج أولى مشاريعها في فبراير شباط 2018، وهي مملوكة بنسبة 60 بالمئة لهيئة المجتمعات العمرانية و40 بالمئة لبنك التعمير والإسكان ولشركة تابعة له.

تعمل الشركة في بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية إلى جانب تطوير الأراضي الخاصة بها، بحسب "رويترز".

وأضاف المكاوي في بيان أن المبيعات المستهدفة تشمل ثمانية مليارات جنيه متوقعة من مشروعات الشركة في مدينة العلمين الجديدة وثلاثة مليارات من أبراج ماسبيرو ومثلها من مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة وملياري جنيه من بقية مشروعات الشركة.