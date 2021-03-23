"الخليجية العامة" تحقق صافي أرباح بنحو 9 ملايين ريال خلال 2020

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 8.8 ملايين ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 3.7 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة خلال العام الحالي صافي ربح قبل الزكاة و قدره 8.8 ملايين ريال مقابل تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة و قدرها 3.7 ملايين ريال خلال العام السابق و ذلك بسبب ارتفاع صافي الاقساط المكتتبة بنسة 17.69% خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابقو تحسن نسبة الخسارة و التحسن العام في اذاء المحفظة التأمينية على الرغم من انخفاض صافي ارباح استثمارات المساهمين بنسية 62% خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق و انخفاض صافي ارباح حملة الوثائق بنسبة 47.78% خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق.