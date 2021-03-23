17 مليون ريال صافي أرباح "بروج للتأمين" خلال 2020

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 17 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 15 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 12.3%.

ويعود سبب الزيادة في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 42.8% نتيجة الإنخفاض في مجمل صافي المطالبات المدفوعة والتغيرات في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية بنسبة 46.5%، بالإضافة الى إنخفاض التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها بنسبة %66.8، وذلك على الرغم من الإنخفاض في إجمالي إيرادات الإكتتاب بنسبة 27.3%.