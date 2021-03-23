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17 مليون ريال صافي أرباح "بروج للتأمين" خلال 2020

17 مليون ريال صافي أرباح "بروج للتأمين" خلال 2020

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة بلغ 17 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 15 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 12.3%.

ويعود سبب الزيادة في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الإنخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 42.8% نتيجة الإنخفاض في مجمل صافي المطالبات المدفوعة والتغيرات في صافي احتياطي المطالبات تحت التسوية بنسبة 46.5%، بالإضافة الى إنخفاض التغير في صافي احتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها بنسبة %66.8، وذلك على الرغم من الإنخفاض في إجمالي إيرادات الإكتتاب بنسبة 27.3%.

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