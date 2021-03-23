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انخفاض خسائر "طباعة وتغليف" بنسبة 47% خلال 2020

انخفاض خسائر "طباعة وتغليف" بنسبة 47% خلال 2020

الاقتصادية من الرياض

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 20.5 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 38.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 47%.

ويعود السبب الرئيس في انخفاض اجمالي الربح الى الانخفاض في المبيعات، كما يعود الارتفاع في الربح التشغيلي الى تقليص مصاريف البيع والتسويق و المصاريف العمومية والادارية، كما يعود الإنخفاض في صافي الخسارة خلال العام المالى 2020م مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام المالى 2019م الى الاسباب السابقة بالاضافة الى الانخفاض في مصاريف التمويل.

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