انخفاض خسائر "طباعة وتغليف" بنسبة 47% خلال 2020

أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 20.5 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 38.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض الخسائر 47%.

ويعود السبب الرئيس في انخفاض اجمالي الربح الى الانخفاض في المبيعات، كما يعود الارتفاع في الربح التشغيلي الى تقليص مصاريف البيع والتسويق و المصاريف العمومية والادارية، كما يعود الإنخفاض في صافي الخسارة خلال العام المالى 2020م مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام المالى 2019م الى الاسباب السابقة بالاضافة الى الانخفاض في مصاريف التمويل.